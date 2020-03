Outriders est comme le destin mélangé avec Heart Of Darkness

Image: Square Enix

L’art des Outriders fait ressembler à une arnaque plus granuleuse de Destiny, mais après avoir joué au jeu pendant quelques heures, il ressemble plus à Gears of War mélangé à Mass Effect. Cela m’a parfois rappelé une bobine de grésillement de James Cameron: le paradis bucolique d’Avatar cédant la place à l’horreur sanglante des extraterrestres ponctuée parfois par le carnage héroïque de Terminator. Il y a une part de vérité dans chacune de ces comparaisons, bien qu’aucune ne soit tout à fait juste.

“Nous avons fait un effort pour ne pas regarder et tirer de sources spécifiques”, me dit l’écrivain en chef des Outriders, Joshua Rubin, lorsque je lui ai demandé l’inspiration derrière le dernier jeu de People Can Fly, mieux connu pour Bulletstorm et le jugement du jeu Gears of War. . “Lorsque nous étions dans ces chambres d’hôtel pour développer l’histoire, nous étions comme, jetons toutes nos références par la fenêtre. Faisons quelque chose de vraiment original. ” Pourtant, cela ne l’a pas empêché de me dire plus tard que l’une des meilleures façons de penser aux Outriders était «Diablo avec des fusils».

Prêt à sortir cette saison des fêtes sur PC, PS4, Xbox One et systèmes de nouvelle génération, Outriders est un jeu de tir de butin de science-fiction post-apocalyptique à la troisième personne qui se présente comme un jeu de rôle traditionnel basé sur une histoire. jeu qu’une expérience multijoueur. Il y a une coopérative de trois personnes, mais les développeurs m’ont dit que le jeu ne consistait pas à répéter les mêmes missions encore et encore. J’ai passé deux heures à jouer à Outriders au PAX East pour faire des choses que j’ai faites dans de nombreux autres jeux récents. J’ai abattu des légions de personnes pour la plupart sans visage qui avaient inexplicablement l’intention de me tuer. Parfois, je les fais exploser avec mes étranges pouvoirs mutants luisants. Souvent, leurs cadavres sans vie ont laissé un nouveau fusil d’assaut ou un nouveau casque que je pouvais équiper pour améliorer mes statistiques et me rendre encore plus mortel pour la prochaine rencontre. Ensuite, une cinématique jouerait et mon personnage prendrait vie, se disputant avec ses camarades sur la façon de survivre au monde de l’enfer dans lequel ils sont piégés et me convainquant momentanément qu’Outriders a une histoire intrigante à raconter qui pourrait aller au-delà des conflits vaguement explorés et pillage et tir sur lesquels sont basés de nombreux jeux similaires.

“Earth is dead” lit le premier morceau de texte qui apparaît à l’écran pendant le prologue des Outriders. Après avoir décimé l’écosystème de la planète, l’humanité cherche refuge dans les étoiles. Ils finissent par trouver une nouvelle planète, Enoch, qui pourrait être parfaite pour soutenir la vie. Les instincts de profit et d’exploitation qui ont entraîné l’exil de l’humanité les hantent également dans leur nouvelle maison, où les humains y découvrent une étrange anomalie qui tue la plupart des personnes qui entrent en contact avec elle. Ceux qui ne meurent pas se retrouvent avec de nouveaux pouvoirs étranges.

Dans la première heure de la construction des Outriders, j’ai joué, des vallées vertes luxuriantes sous un ciel bleu vif ont fait place à des champs de bataille remplis de terre qui ne se distinguaient pas des charniers. Après être tombé dans le cryosleep à la fin du prologue, mon personnage créé se réveille des décennies plus tard pour se retrouver dans un paysage d’enfer semblable à Max Max où deux factions distinctes de l’humanité se disputent les ressources rares d’Enoch. Son rôle dans ce conflit à somme nulle n’est pas clair, mais à la manière d’un jeu de rôle traditionnel, mes premières missions de couple ont consisté à sauver de vieux alliés et à repousser les raids ennemis. Un campement tentaculaire a fourni une base de départ avec des vendeurs pour acheter de nouveaux équipements et le personnage non-joueur occasionnel pour collecter une quête secondaire. Mais le véritable accent, au moins dans ma démo, était sur le combat.

Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

Modifié par l’anomalie, mon personnage a accès à l’une des trois classes de départ: Devastator, qui est à courte portée et terrestre, Pyromancer, qui a des dégâts élevés et des attaques de feu à longue portée, et Trickster, qui la rend plus rapide et capable de cligner des yeux dans et hors des combats. Une quatrième classe existera, mais People Can Fly n’était pas encore prête à le montrer. Je suis allé avec Trickster parce qu’il semblait que ce soit peut-être le plus inhabituel. La première capacité que j’ai gagnée a été une attaque au corps à corps qui a fait que les ennemis se retournent. La seconde a créé une grosse bulle qui a ralenti les ennemis pris à l’intérieur, me permettant de les tirer comme si j’utilisais le Bullet Time de Max Payne. Un troisième m’a laissé m’enfermer sur un ennemi et cligner des yeux dessus, faisant une petite quantité de dégâts et me laissant en position de décharger mon fusil de chasse.

Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

Bien que ce soient les seules capacités que j’ai eu le temps d’explorer dans la démo, chaque classe a accès à un grand arbre de compétences subdivisé en trois branches, ce qui permet potentiellement un degré plus élevé de personnalisation de la construction que dans certains autres tireurs de butin, ainsi que de laisser les joueurs jouent des rôles uniques au sein des équipes multijoueurs de trois personnes disponibles pour toutes les missions du jeu. Pendant la démo, cependant, j’ai joué aux côtés de deux autres personnes et nous avons passé la plupart de notre temps à tirer à volonté. Le chaos était satisfaisant, mais aussi parfois difficile à suivre, et parce que de nombreux ennemis semblaient se lancer de front, cela ressemblait parfois plus à travailler dans un abattoir qu’à se battre pour notre vie.

Outriders a deux choses qui le distinguent des autres tireurs de butin comme Destiny 2 et Borderlands 3. La première est de savoir comment fonctionne la récupération de santé. Les personnages guérissent automatiquement un peu lorsqu’ils réussissent à tuer un ennemi, plutôt que de se recharger lentement au fil du temps ou des packs de santé déposés sur le champ de bataille. Cela vous oblige à vous en tenir plus étroitement au système de couverture de style Gears of War du jeu, en sprintant entre les barricades ou autour du périmètre d’un combat plutôt que de plonger dans des armes à feu flamboyantes et de reculer une fois que vous êtes blessé.

Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

Le deuxième est le système de difficulté des Outriders, qui s’appelle les cartes de niveau mondial. Ces cartes affectent la difficulté des ennemis et la qualité du butin qu’ils lâcheront. Les cartes de niveau supérieur signifient des combats plus difficiles et de meilleures récompenses. Mais au lieu d’accéder à ces niveaux de difficulté plus élevés en améliorant votre personnage et en devenant plus fort, People Can Fly dit qu’ils sont déverrouillés simplement en «jouant mieux». Cela signifie tuer des ennemis plus rapidement, subir moins de dégâts et combiner vos capacités avec des alliés vous aidera à débloquer le prochain niveau mondial. Les développeurs n’entreraient pas dans les détails sur la façon dont le jeu calcule et suit l’amélioration des joueurs, mais c’est certainement une nouvelle forme de progression par rapport à la mouture de puissance à laquelle les joueurs se sont habitués dans des jeux comme Destiny 2 et The Division 2.

Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

Le studio a été catégorique: il ne traite pas les Outriders comme un jeu de service. Les développeurs avec qui j’ai parlé ne voulaient pas parler de DLC, de microtransactions ou de feuilles de route post-lancement. Au lieu de cela, ils ont dit qu’ils se concentraient sur le fait de traiter les Outriders comme un jeu complet «tout droit sorti de la boîte», du moins en ce qui concerne l’histoire du jeu. Rubin, qui vient à Outriders après avoir aidé à écrire Assassin’s Creed II, Destiny et un certain nombre de jeux Telltale, a parlé des multiples heures de cinématiques d’Outriders réparties sur la campagne principale, ainsi que sur des missions secondaires et sur le «niveau Hollywood». direction de tout cela. Que ces scènes mènent à un endroit intéressant est une autre question. La poignée de scènes que j’ai vues m’a donné envie d’en savoir plus; le mystère central autour de l’anomalie rend difficile de prédire où le jeu ira à partir de là.

“C’est une guerre de tranchées au niveau de la Première Guerre mondiale très brutale au début, puis elle continue et devient quelque chose de totalement fantastique et différent et bizarre”, a déclaré Rubin. “Si quelque chose nous avons en quelque sorte regardé Heart of Darkness et le voyage du connu vers l’inconnu pour être guidé.” D’autres tireurs comme Far Cry 3 et Spec Ops: The Line se sont également inspirés du roman colonialiste de Joseph Conrad avec plus ou moins de succès. Il reste à voir si les Outriders utiliseront cette pierre de touche littéraire pour interroger efficacement la condition humaine, ou simplement pour essayer de donner à son hyperviolence un placage de respectabilité. Selon Rubin, l’équipe vise le premier.

“Nous voulions vraiment dire quelque chose qui était significatif et qui tenait un gros miroir contre le problème qu’est l’humanité et ce qui se passe lorsque vous prenez les derniers réfugiés de l’humanité et les mettez dans une situation impossible”, a déclaré Rubin. Si Outriders réussit à le faire, il aura réussi là où de nombreux autres jeux ont échoué. En ce qui concerne les ambitions narratives dans le genre tireur de butin, cependant, je me contenterais d’une histoire avec un début, un milieu et une fin.

