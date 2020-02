Outriders Reveal Trailer présente une action de tir de science-fiction sombre

Square Enix et People Can Fly Games, le studio qui a travaillé sur des titres tels que Bulletstorm et la série Gears of War, ont dévoilé aujourd’hui la bande-annonce révélatrice du prochain jeu de tir coopératif de RPG, Outriders. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce dans le lecteur ci-dessous. Le jeu est en développement pour une version Holiday 2020.

Les Outriders seront une expérience de jeu de tir RPG coopératif pour 1 à 3 joueurs. Il se déroule dans un nouvel univers de science-fiction sombre. L’humanité se lance dans un voyage vers l’inconnu sur la planète appelée Enoch. Les joueurs créent leurs propres personnages Outrider et naviguent sur une planète hostile. People Can Fly Games promet un jeu qui aura «une narration riche couvrant un monde diversifié».

Le flux de révélation officiel du jeu est prévu pour le jeudi 13 février à 12 h 00 HNP / 15 h 00 HNE. 411mania a déjà eu la chance de jouer au jeu, et les gens peuvent s’attendre à plus de couverture sur le titre à venir le 13 février.

Outriders est actuellement en développement pour une version de vacances pour PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 et Windows PC via Steam. Voici un synopsis officiel:

Outriders est un jeu de tir coopératif RPG à 1 à 3 joueurs situé dans un univers de science-fiction original, sombre et désespéré. Alors que l’humanité saigne dans les tranchées d’Enoch, vous créerez votre propre Outrider et embarquerez pour un voyage à travers la planète hostile. Avec une narration riche couvrant un monde diversifié, vous quitterez les bidonvilles et les bidonvilles de la Première ville et traverserez les forêts, les montagnes et le désert à la recherche d’un signal mystérieux. Combinant un jeu de tir intense avec des pouvoirs violents et un arsenal d’armes et de kits d’équipement de plus en plus tordus, Outriders offre d’innombrables heures de jeu à l’un des meilleurs développeurs de jeux de tir de l’industrie – People Can Fly.