Outward célèbre son succès avec plus de 600 000 unités vendues dans le monde

Le titre de Nine Dots Studio présente sa bande originale officielle, afin que vous puissiez écouter votre musique où que vous alliez.

Deep Silver et Nine Dots Studio ont récemment annoncé que Outward, le RPG d’aventure en monde ouvert,a dépassé 600 000 exemplaires vendus dans le monde, une figure qu’ils ont célébrée avec la possibilité d’acheter la bande originale officielle.

Le titre est défini dans son origine commeune aventure en monde ouvert qui permet aux joueurs de découvrir un nouveau type de RPG, dans lequel ils devront apprendre à survivre dans un monde en constante évolution. Le jeu, en plus des éléments d’une survie, ajoute également des forces magiques et surnaturelles qui le rendentun RPG chargé d’action et d’aventure.

De plus, la bande originale, composée spécialement pour le titre par le musicien canadien Jean-Franois Racine,Disponible à l’achat pour 7,99sur Steam, Epic Games Store et GOG à l’occasion de la célébration des ventes de RPG.

En ce qui concerne les ventes du jeu, le PDG de Nine Dots Studio, Guillaume, a expliqué que,Le niveau de réussite d’Outward est totalement inattenduPar conséquent, nous nous engageons à soutenir le jeu et à apporter plus de contenu à nos joueurs.

Le PDG de Nine Dots Studio a avoué qu’ils révéleraient bientôt des nouvelles pour Outward.De plus, Boucher-Vidal a également avoué que nous nous attendons à ce que les joueurs réagissent également favorablement.à toutes les nouvelles que nous dévoilerons bientôt.Et, bien qu’il n’ait rien précisé, il est possible de croire que, dans un avenir pas trop lointain, Outward va nous surprendre avec de nouveaux contenus téléchargeables.

Comme nouveauté, il y a quelques jours à peine, le titre a annoncé son nouveau DLC payant “The Soroboreans”, qui comprendnouvelles techniques et nouveaux systèmescette promesse de rendre les choses beaucoup plus difficiles pour tous les joueurs, augmentant ainsi la difficulté de survivre dans le monde ouvert du titre.

Outward, qui dispose également d’une coopérative pour deux personnes via Internet ou local, est disponible pourPC, PS4, Xbox One, Mac et Linux depuis le 26 mars 2019.

En savoir plus sur: Nine Dots Studio, Deep Silver, PC, Xbox One, PS4, Mac et Linux.

.