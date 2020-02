Outward deviendra encore plus difficile avec son premier DLC payant, qui arrivera sous peu

Plus de dangers et de possibilités pour ce RPG à monde ouvert axé sur la survie.

Nine Dots StudioetArgent profondIls viennent d’annoncer le premier DLC de paiement à l’étranger. Le défiRPG en monde ouvert axé sur la survierecevoir prochainement une extension intitulée “Les Soroboréens“, avec de nouvelles techniques et de nouveaux systèmesils promettent de rendre les choses difficilesmême les survivants les plus experts.

Tout d’abord, le premier DLC Outward présente lela corruptioncomme attribut S’il suffisait de surveiller la faim, la soif et d’autres caractéristiques, nous devons maintenant également surveiller la corruption de notre personnage.Un mal qui nous affecte de différentes manièreset, si vous ne le contrôlez pas, cela peut aboutir à la mort.

De plus, l’expansion Les Soroboréens apportent avec eux laenchantements, qui nous permettent d’enchanter notre équipe avec de nouveaux effets spéciaux pour une plus large gamme d’options lors de la lecture. Ils arriveront égalementnouvelles compétences et effets de statut, certains d’entre eux liés à la corruption, qui changeront complètement les jeux.

Il ne reste plus qu’à dire queExtérieur: les Soroboréenssera disponible sous peu, à une date à déterminerprintemps 2020. Si vous n’avez pas tenté cette aventure qui a récemment célébré ses bonnes ventes avec du contenu gratuit, n’hésitez pas à consulter notre analyse d’Outward.

