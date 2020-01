Overcooked 2 ajoute un DLC gratuit pour le Nouvel An chinois

Nouveau DLC, même cuisine chaotique! (Image: MixarThe)

Overcooked 2 a une nouvelle mise à jour du Festival du printemps disponible maintenant qui ajoute de nouveaux chefs et des niveaux thématiques.

Pour célébrer le nouvel an chinois, Overcooked 2 a ajouté un nouveau chef rat en l’honneur de 2020 étant l’année du rat. Avec le chef rat, un personnage de chef tortue a également été introduit, qui est plus rapide que vous ne le pensez.

Cinq nouveaux niveaux thématiques ont été ajoutés et comprendront des décors et des plats d’inspiration chinoise tels que des dim sum, des hot pot et des plateaux de fruits. Les joueurs pourront courir frénétiquement comme d’habitude avec de nouveaux rebondissements comme un dragon chinois qui traverse la cuisine.

La meilleure partie? Le DLC est entièrement gratuit! Overcooked 2 joueurs peuvent télécharger le Spring Festival DLC aujourd’hui et commencer à profiter de ces nouvelles fonctionnalités.

