Overcooked 2 célèbre l’année du rat avec une mise à jour gratuite du festival du printemps

Overcooked 2 a vu un approvisionnement constant de DLC depuis sa sortie en août 2018. Le jeu de cuisine coopérative chaotique a vu une poignée de grandes extensions payantes, mais il y a également eu de nombreuses mises à jour gratuites qui ajoutent de nouvelles festivités saisonnières et de nouveaux personnages à le mélange. Le train de sauce ne ralentit pas encore, car un tout nouveau pack de contenu gratuit appelé Spring Festival Update arrive aujourd’hui sur toutes les consoles.

Cette mise à jour d’Overcooked 2 est basée sur le calendrier lunaire, offrant une variété de contenus liés à l’année du rat qui vient d’être inaugurée. Les joueurs pourront concocter de délicieux plats dans cinq cuisines flambant neuves sur le thème de la saison, avec quelques niveaux contenant un dragon géant obstructif qui sera certainement un casse-tête lorsque vous naviguerez dans la cuisine.

Vous servirez une variété de chaudrons juteux et de délicieux plateaux de fruits frais, et bien que les plats eux-mêmes ne soient pas neufs, les chefs les préparent. La mise à jour du Festival du printemps pour Overcooked 2 ajoute deux nouveaux chefs: le chef rat et le chef tortue. Normalement, je ne ferais pas confiance à un rat dans la cuisine, mais celui-ci semble assez légitime.

La mise à jour du Spring Festival est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC et sera bientôt disponible sur Xbox One.

