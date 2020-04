Overcooked 2 DLC Surf ‘n’ Turf et Too Many Cooks Pack sont gratuits sur Steam

Par Stephany Nunneley,

Samedi 18 avril 2020 14:35 GMT

Si vous jouez à Overcooked 2 sur PC, vous pouvez récupérer deux packs DLC gratuitement sur Steam ce week-end.

Vous pouvez saisir deux packs DLC pour Trop cuit 2 gratuitement sur Steam. Le DLC gratuit est Surf ‘n’ Turf et le pack Too Many Cooks.

Surf ‘n’ Turf vient avec plus de recettes, chefs et cuisines. Vous apprendrez à mâcher des brochettes de brochettes et des smoothies aux côtés d’un chef perroquet et d’un chef de l’île. Vous pouvez également participer à deux niveaux versus, ou essayer de nourrir les masses affamées en équipe dans 12 nouveaux niveaux d’histoire.

le Pack Trop de cuisiniers présente cinq nouveaux chefs: un singe, un chat, un morse, un extraterrestre violet et une licorne.

Ceux qui souhaitent acheter le jeu de base peuvent le saisir pour 40% de réduction à 14,99 $ maintenant jusqu’au 21 avril via Steam. L’édition Gourmet, qui vient avec tous les DLC, est également en vente pour 46% de réduction à 29,21 $.

Vous pouvez également récupérer les autres DLC du jeu pour une remise de 20 à 25%. Parallèlement à ce qui précède, le jeu propose également le DLC Carnival of Chaos, Night of the Hangry Horde, Campfire Cook-Off et un Season Pass.

