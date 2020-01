Overcooked 2 obtient encore plus de contenu gratuit pour célébrer le nouvel an chinois

Trop cuit 2 vient de recevoir une nouvelle cuillerée de bonté gratuite et savoureuse pour célébrer le Nouvel An chinois ce week-end – pas que l’équipe ait eu besoin d’une excuse avec la quantité généreuse de contenu supplémentaire que nous avons reçu depuis sa sortie.

Deux nouveaux personnages jouables ont été ajoutés à la liste de chefs colorés du jeu – une tortue et le représentant animal de cette année, le rat – ainsi que cinq nouveaux niveaux thématiques remplis de toutes les bouffonneries de cuisine que vous avez connues et aimées. Des plats comme les dim sum, les plats chauds et les plateaux de fruits feront également leur retour dans le menu.

Principales caractéristiques

– Nouveaux chefs: Normalement, les rongeurs ne devraient pas être autorisés dans la cuisine, mais comme c’est l’année du rat, nous allons le laisser glisser. Le chef des rats est prêt à préparer des plats frais du festival aux côtés de Turtle Chef, qui est tout sauf une mijoteuse!

– Nouveaux niveaux: Il peut y avoir un dragon en fuite qui laisse des ravages dans son sillage, mais cela ne signifie pas que la cuisine peut s’arrêter. Les joueurs évolueront à travers cinq nouveaux niveaux, tous créés autour du thème de la Fête du Printemps.

Bien qu’il s’agisse du dernier DLC gratuit à arriver dans le jeu, vous pouvez également en acheter beaucoup plus via le Season Pass d’Overcooked 2. Cela vous donne accès aux packs «Carnival of Chaos», «Campfire Cook Off» et «Night of the Hangry Horde», vous donnant plus de repas et de folie pour 14,99 £ / 18,99 € / 18,99 $.

Aimez-vous toujours une bonne nuit avec Overcooked 2? Faites-nous savoir si vous allez vérifier le nouveau contenu avec un commentaire ci-dessous.

.