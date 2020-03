Overdrive des années 80 accélère pour passer, si cette allumeuse coquine doit être crue

Lorsque nous avons commencé ce site pour la première fois, nous ne nous attendions pas à découvrir de nouveaux jeux sur les plates-formes Nintendo via des images assemblées à la hâte d’objets du quotidien, et pourtant nous y sommes.

Insane Code, l’équipe de développement derrière le jeu d’arcade racer Overdrive des années 80 (leur étrange contraction, pas la nôtre), semble avoir révélé que le jeu fait son chemin vers Switch. L’image ci-dessous a été publiée sur la page Facebook du studio, montrant apparemment un pot plein de vapeur pour Steam, une boîte d’oeufs pour Xbox et un interrupteur d’éclairage pour Switch.

Nous pensions que c’était un coureur assez solide lorsque nous l’avons examiné sur 3DS il y a quelques années. Voici un extrait de ce que nous avons dit:

Overdrive des années 80 cloue vraiment le côté présentation des choses avec ses visuels 2D accrocheurs, son superbe effet 3D et sa bande-son pompante. Il contrôle également bien et le mode Carrière est suffisamment difficile pour vous garder collé à votre 3DS pendant un certain temps. Le mode Time Attack de style Out Run et l’éditeur de niveau prolongent la durée de vie de ce titre, mais le niveau de difficulté parfois bon marché a la fâcheuse habitude de ruiner votre course ainsi que votre humeur.

Seriez-vous heureux de voir celui-ci apparaître sur Switch? Faites-nous savoir si vous l’avez essayé sur 3DS avec un commentaire ci-dessous.

.