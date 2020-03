Overpass Review – Nintendo Switch. Un simulateur des plus extrêmes

Il est bien connu de tous que l’être humain est un être simulant par nature. Il y a ceux qui soutiennent qu’en dépit d’avoir la réalité sous le nez, nous ne l’apprécions jamais habituellement, préférant choisir de la simuler virtuellement pour pouvoir faire ce dont nous rêvons toujours. C’est peut-être vrai, mais il est également possible que ce soit seulement une question d’équilibre. Nintendo Switch C’est une plate-forme à laquelle le genre de simulation de jeu vidéo ressemble à une bague ou une cartouche au doigt. Nous allons faire la même chose, bourdonner ici et là ou transporter des grumes dans un camion à travers de véritables vasières. Le développeur Zordix Racing (studio en charge d’Aqua Moto Racing Utopia) en est conscient et, agissant en conséquence, nous présente, sous l’égide de l’éditeur BigBen Interactive, Overpass, Un simulateur tout-terrain qui promet de nous mettre dans les situations les plus extrêmes (sans transporter de grumes, de drones ou de chèvres folles entre les deux). Prêt à affronter un titre de course où la vitesse est loin d’être le facteur le plus important à considérer? Allez-y analyse!

Pas de power-ups, pas de piste d’arcade derrière le volant. Un moi contre terre fait carrière!

La première chose à souligner avant que vous envisagiez de vous mettre aux commandes d’Overpass, vous devez prendre en compte ce que ce titre nous offre et ce qu’il exige de nous. Et c’est que l’ingrédient principal de la plupart des jeux de conduite est la vitesse et, dans de nombreux cas, cette touche d’arcade très appréciée installée profondément dans notre zone de confort. Eh bien, il est vrai que dans Overpass, nous aux commandes de un UTV (Buggy) ou un VTT (quad pour les collègues), mais voici les similitudes avec des titres de conduite comme Mario Kart. Ni power-ups, ni grandes doses de vitesse ou d’aide à la conduite. De plus, nous devons ici mesurer nos pas en millimètres et étudier l’orographie en profondeur. Finalement, un simulateur extrêmement exigeant cela rend les choses vraiment difficiles pour nous dès la première minute du match.

Et c’est ici, précisément, que Overpass montre son point fort, puisque cette exigence est gérée par une expérience assez réaliste (et je ne parle pas de son aspect graphique) dans laquelle le type de terrain, les obstacles et les pentes font partie indissoluble de cela proposition qui combine la conduite et une lutte acharnée contre un système physique écrasant et bien recréé. Nos véhicules, comment pourrait-il en être autrement, nous présentent-ils différents modes de conduite? Alors que le buggy nous donne la possibilité d’utiliser le blocage de différentiel (en plus des 4 × 4 et 2 × 2) pour sortir d’un terrain boueux et escarpé plein d’obstacles (naturels et artificiels), le quad nous permet de changer la position du conducteur pour redistribuer le poids. Quelque chose qui contribue à renforcer le sentiment que ce n’est qu’en connaissant les possibilités de nos véhicules et en les appliquant intelligemment à notre environnement que nous réussirons.

Pour gagner … il faut perdre

Dérivé du réalisme de sa physique et de ses exigences élevées en tant que simulateur, Overpass nous présente une proposition vraiment dévastatrice. Il est vrai que pouvoir alterner entre les différents modes de traction et avoir trois caméras différentes à notre disposition, apporte une touche stratégique intéressante. Cependant, il faut dire, il est assez facile de tomber de notre véhicule ou rester coincé dans des positions vraiment extrêmes. La solution ici est de redémarrer à quelques mètres en arrière. En cas de sortie du terrain délimité du circuit, le redémarrage est automatique; en cas de blocage, continuez d’appuyer sur le bouton pour réapparaître. Malheureusement, à de nombreuses reprises, nous sommes apparus dans des zones qui nous obligent à revenir en arrière pour les surmonter (telles que de grandes pentes) ou même, cela nous est arrivé plusieurs fois, après avoir réapparu, nous nous sommes retrouvés dans une boucle dans laquelle notre véhicule Il n’arrête pas de rouler, nous obligeant à redémarrer le circuit depuis le début. Et c’est que dans Overpass, nous avons découvert le sens littéral de l’expression mordre la poussière. Notre combat contre l’environnement, qu’il soit naturel (irrégularités, pierres, etc.) ou artificiel (rondins, roues, ponts, etc.), est constant, nécessitant un niveau d’attention totale et nous obligeant à aborder stratégiquement chaque incursion afin que les différents obstacles n’endommagent pas trop notre corps battu. Comme si cela ne suffisait pas, dans un titre où chaque seconde vaut de l’or, nous sommes pénalisés (en ajoutant du temps) à chaque fois que nous ne passons pas certains tests situés aux points stratégiques des circuits, délimités par deux drapeaux rouges, ou lorsque nous lançons un cône ou nous cassons les bandes qui définissent notre itinéraire.

Savoir combiner ici entre les différents modes de conduite, quelque chose qui est possible avec un seul bouton situé sur le clavier du Joy-Con gauche (quelque peu inconfortable si vous êtes gaucher), est essentiel pour nous faire entrer dans la dynamique du jeu. Ici, à plusieurs reprises, l’important n’est pas de gagner, même si arriver dans les plus brefs délais est une condition sine qua non si nous voulons vaincre nos rivaux, mais… arriver! Et croyez-moi lorsque nous vous disons que pendant les premières minutes du jeu, le sentiment était que nous ne pourrions jamais terminer une seule course (nous avons choisi de faire face à l’aventure dans son mode de difficulté normal).

Fin comme ça, ou pire, est un tonique général dans Overpass

Un simulateur aussi complet que complexe

Overpass nous présente un large éventail de modes de jeu allant de Mode carrière, Free Run, Défi personnalisé ou Multijoueur (écran en ligne et partagé). Cependant, sans aucun doute, la pierre angulaire de ce titre est précisément la première d’entre elles. Le mode Race ouvre une carte avec deux types de tests devant nous: des défis (compétitions d’un ou plusieurs tours) et des courses de récompense (débloquer des véhicules, des améliorations et de l’équipement pour notre pilote). Sans oublier un tutoriel qui est venu dans le luxe lors de nos premières minutes de jeu et que l’on peut répéter autant de fois que l’on veut. Dans cette modalité, nous devons rivaliser avec d’autres pilotes dans une sorte de tournoi, composé de carrés, dans lequel nous devons tout donner pour débloquer des améliorations (plus tard disponibles à l’achat dans le garage) et gagner de l’argent, accepter des défis ou surmonter des courses ( 40 répartis sur 6 environnements différents). De l’argent qui nous est extrêmement utile pour acheter de nouveaux véhicules (nous en avons plus de 20 à débloquer), améliorer ceux que nous avons déjà ou accepter, moyennant des frais, les défis des autres joueurs. D’autre part, le système de signature de contrats avec différents sponsors nous permet d’obtenir des avantages supplémentaires si nous parvenons à remplir certaines conditions. Notre garage (point d’achat et d’amélioration des véhicules) nous permet également de personnaliser notre chauffeur afin que la boue ne s’éteigne pas de tout son glamour.

De plus, nous avons un système de dommages cela nous oblige à réparer les dommages causés à notre véhicule, pouvant le faire entre les étapes et les étapes du même test ou même au début de celui-ci (donc, à commencer par un inconvénient à notre époque). Malheureusement, ces dommages ne sont pas appréciables visuellement. Enfin, avec l’offre jouable, Personalized Challenge nous permet d’affronter les courses en les configurant à notre guise. Quant aux différents modes multijoueurs, ils sont simples mais efficaces. Bien sûr, le mode écran partagé local et en ligne présentent deux inconvénients considérables. Par rapport au premier, la fréquence d’images habituelle (30 fps) semble extrêmement irrité. En mode en ligne … simplement, et comme cela se produit généralement dans ces cas, nous n’avons pas trouvé une seule personne avec qui concourir pour obtenir le meilleur temps de course.

Il nous a été impossible de trouver des rivaux

Graphiquement parlant, le titre génère sentiments opposés. C’est vrai qu’à première vue, ça n’a pas l’air mal, présentant sous nos yeux, de très beaux environnements. Cependant, performances et divers bugs ils font souffrir l’expérience finale. Et c’est que le front technique doit faire face, vaut la redondance, à une distance de dessin qui fait apparaître divers éléments à l’écran presque à notre rythme, et un éclatement qui fait que le niveau de détail change continuellement. Si nous ajoutons à tous des ralentissements dans les zones d’eau, des temps de chargement allant jusqu’à 5 minutes (défaillances spécifiques dans lesquelles l’écran de chargement se boucle) et un autre blocage qui nous a fait sortir du jeu sans préavis, le résultat Il peut finir par être, encore plus s’il s’inscrit dans un titre aussi exigeant que Overpass, vraiment exaspérant. Heureusement, et ce n’est pas une excuse pour masquer le reste des erreurs, le système physique est solide et représente assez fidèlement les réactions de nos véhicules aux différents terrains sur lesquels nous circulons.

La section sonore est correcte. Des mélodies assez énergiques sur les menus, des voix en anglais (sous-titres en espagnol) et un silence pendant les courses qui n’est interrompu que par le son de notre moteur. Un son qui, soit dit en passant, peut être gênant (surtout dans le cas des quads). Une minute à plein régime et en continu pour monter la pente qui nous résiste, on peut percer, acoustiquement parlant, toute notre tête. Pour terminer, mettez en surbrillance un excellente mise en œuvre de la vibration HD. La variété des intensités et des sons émis par l’hybride nous a très agréablement surpris.

Overpass – Un défi technique jouable

Overpass est un simulateur UTV et ATV très exigeant. Ici, la satisfaction n’est pas donnée par une victoire rapide, mais par la joie de pouvoir surmonter ce circuit qui nous résiste après plusieurs heures de jeu. Une proposition qui nous présente un bon système physique, une grande variété de modes de jeu et un large assortiment de véhicules et de scénarios, mais laisse également ses défauts sur la table. Une section graphique médiocre, une performance, parfois instable et divers bugs qui nous ont amenés à devoir redémarrer le jeu à plusieurs reprises. En bref, un jeu vidéo avec de grandes idées qui, bien qu’il ne soit pas aussi précis que nous le souhaiterions en termes de mise en œuvre, a un long chemin d’optimisation et d’amélioration à venir, présentant une proposition différente qui plaira aux amateurs de simulateurs.

Nous avons analysé Overpass grâce à un code numérique fourni par BigBen Interactive. Version analysée: 1.1.0

Simulation extrême

Overpass est un simulateur exigeant aussi hors route que ses buggys et quads. Un titre dont les lacunes techniques ne parviennent pas à ternir une expérience qu’il remplit dans le domaine jouable et qui plaira aux amoureux du genre.

PROS

Sa base jouable solide soutenue par un système physique robuste

Satisfaction à surmonter différents défis

Grande variété de modes, véhicules et scénarios

CONS

Un titre exigeant et impitoyable

Graphiquement médiocre

Beaucoup de travaux d’optimisation et d’amélioration à venir

