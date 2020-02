Overwatch change que Nerfs Teabagging est un bug, Blizzard dit

Image: Overwatch

Plus tôt cette semaine, un petit groupe vocal de ce qui ne peut être décrit que comme des «amateurs de sachets de thé» a fait une découverte tout droit sortie de leurs cauchemars les plus sombres et sans articulation du genou: Ana d’Overwatch, une sachet de thé champion malgré son âge avancé, ne pouvait plus s’accroupir sur des ennemis inconscients.

Entre autres compétences, Ana a une capacité de fléchettes de sommeil qui met temporairement les ennemis hors de combat. Cela les laisse sur le sol avec de petits Z de dessin animé qui sortent de leur tête, comme dans la vraie vie. Certains joueurs d’Ana vont encore plus loin, sprintant vers l’emplacement de leurs ennemis tombés et s’accroupissant vigoureusement de haut en bas. Le patch Overwatch de cette semaine a cependant rendu cela impossible. À partir de maintenant, toute personne qui a été endormie par Ana conserve sa hitbox, ce qui signifie que les autres joueurs ne peuvent plus les traverser ou s’accroupir dessus.

Les joueurs peuvent toujours les cadavres de sachets de thé, donc cela n’affecte vraiment qu’un exemple spécifique de la pratique. Pourtant, cela correspond au schéma plus large de Blizzard consistant à essayer de décourager le manque d’esprit sportif en utilisant des choses comme des filtres créatifs pour bloquer les phrases désobligeantes.

Cela a rendu certaines personnes très, très folles.

“Je l’ai vérifié. Ils l’ont fait. Il est en direct. J’ai désinstallé. Ceci est mon dernier message. Au revoir Overwatch après 3 ans de jeu quotidien. Je ne soutiendrai pas la censure à un tel niveau », a écrit un joueur sur les forums Overwatch, faisant écho à des sentiments similaires (bien que généralement moins extrêmes) dans ce fil et dans d’autres. D’autres ont suggéré que des corps inconscients avec des hitbox pouvaient bloquer certaines voies, ce qui entraînerait des changements de gameplay tangibles. D’autres ont dit à ces autres de sauter.

Aujourd’hui, cependant, les nuages ​​sombres se sont séparés et le soleil a jeté un coup d’œil pour regarder à nouveau les déchets froids et morts d’Overwatch – probablement avec l’intention de les sacheter. Blizzard a déclaré à Kotaku que le nerf du sachet de thé était un bug et qu’il serait bientôt corrigé.

“Les cibles endormies d’Ana conservant leur hitbox étaient simplement un bug”, a déclaré un porte-parole de Blizzard dans un e-mail. “Le bug a été corrigé pour les prochains matchs OWL et sera corrigé dans le jeu en direct dans les deux prochaines semaines.”

Alors voilà: votre droit souverain au sachet de thé, sans doute le fondement de cette grande nation, ne va nulle part. Vous pouvez maintenant célébrer en vous accroupissant de haut en bas jusqu’à ce que votre adversaire vous dénonce pour son manque d’esprit sportif, que vous vous fassiez tirer dessus ou que vous et la personne que vous sachetez aient une longue conversation éclairante sur l’histoire étrange compliquée de l’acte lui-même et de son évolution en un potentiel -une expression pernicieuse de domination dans les jeux vidéo, et vous en ressortez éclairé. Et puis tu sachets quelqu’un d’autre.

