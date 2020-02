«Overwatch» et «Diablo» auraient des séries animées sur Netflix

De plus en plus de sociétés de jeux vidéo explorent d’autres coins de l’industrie du divertissement, principalement le petit écran et le cinéma. Par exemple, l’année précédente, des rumeurs Intérêt présumé d’Activision Blizzard pour la création de séries animées en fonction de leurs franchises les plus populaires. N’oublions pas, en plus, que l’éditeur a déjà eu sa première approche de ce monde avec Warcraft en 2016.

Après la vague de spéculations, il semble que l’éditeur américain se prépare enfin à la présentation de ses nouvelles productions, et ne serait pas seul dans son aventure. Selon le profil LinkedIn de Nick van Dyk (via GameSpot), président de la division cinéma et télévision d’Activision Blizzard, Ils travaillent actuellement avec Netflix sur la série animée Overwatch et Diablo.

Concernant la deuxième saga mentionnée, qui accueillera cette année le Diablo 4 attendu, ce serait une série style anime. De plus, en 2018, des informations sur cette production étaient déjà apparues. En ce qui concerne l’adaptation d’Overwatch, malheureusement il n’y a plus de données à cet égard, cependant, cela ne devrait pas nous surprendre s’ils décident de suivre l’extraordinaire court métrage d’animation qu’ils ont sorti depuis 2017 pour promouvoir le populaire FPS.

L’animation de Blizzard n’a rien à envier aux gros producteurs

Sans aller plus loin, ils ont lancé en novembre dernier Zéro heurele Première bande-annonce cinématique d’Overwatch 2. C’est une percée totalement spectaculaire, encore plus pour les joueurs du titre. Soit dit en passant, ces derniers demandent depuis plusieurs années une sorte de contenu pour développer une histoire autour de la saga. Pour être honnête, La qualité des animations Blizzard n’a rien à envier aux gros producteurs.

De toute évidence, l’exécutif a dû effacer la description de son profil pour éviter de soulever des soupçons. Maintenant ce serait une question de temps pour Blizzard et Netflix pour le rendre officiel, bien qu’il n’y ait pour l’instant aucune information sur le moment où cela se produira. Si elle est finalement finalisée, la plateforme de streaming vidéo ajoutera deux autres contenus originaux pour continuer à développer son catalogue exclusif.

