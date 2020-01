Overwatch fait de grands changements pour garder le méta «fluide»

Image: Overwatch

À ce stade, j’imagine que le réalisateur d’Overwatch, Jeff Kaplan, en a assez de parler de la méta. C’est un sujet permanent parmi les parties vocales de la communauté Overwatch et est une source de consternation presque constante. La méta donne la priorité à certains héros, disent certaines personnes. Cela change trop lentement, disent les autres, demandant des solutions de style MOBA comme les choix et interdictions des héros. Désormais, Blizzard est en train de revoir le fonctionnement de l’équilibre du jeu, notamment en désactivant temporairement certains héros, pour que la méta se déplace aussi rapidement qu’un Tracer qui est sur le point d’être mis à plat par un Reinhardt.

Dans une nouvelle vidéo de mise à jour destinée aux développeurs, Kaplan – pour toujours et pour toujours «avec l’équipe Overwatch» – raconte comment Overwatch a, au fil des ans, été critiqué pour une méta lente. Cela, a-t-il dit, est sur le point de changer grâce à une multitude de nouvelles initiatives. D’une part, le jeu gagnera bientôt une nouvelle «carte» à côté du jeu rapide, compétitif et du navigateur de match: «expérimental». Il se concentrera sur les changements de gameplay que l’équipe de développement veut essayer – des choses comme des changements d’équilibre et de nouveaux modes —Et fera partie du client principal, pas du serveur de test public. Cela signifie que n’importe qui, même les joueurs de console, peut y accéder. “Cela devrait inciter beaucoup plus de joueurs à nous aider à tester les changements”, a déclaré Kaplan.

Cela s’accompagnera d’un changement dans la philosophie de l’équilibre global. Auparavant, a déclaré Kaplan, l’équipe s’est concentrée sur la «stabilité» dans les rangs. Maintenant, cependant, ils vont cibler “spécifiquement” la méta “plus fréquemment, plus agressivement”. Le but sera d’éloigner les joueurs “de la méta aussi souvent que possible”. Si une série de changements d’équilibre se révèlent trop flagrants , Kaplan a ajouté que l’équipe n’aura pas peur de les revenir “quelques semaines plus tard”.

En plus de cela, Overwatch ajoute des pools de héros au mode compétitif du jeu. Les pools de héros, a déclaré Kaplan, fonctionneront comme des pools de cartes, mais, vous savez, pour les héros. À partir de mars, une sélection de héros ne pourra plus jouer pendant une semaine à la fois. Ce ne sera pas aléatoire, mais plutôt décidé par l’équipe de conception. Kaplan a proposé Orisa, Sigma, Mei et Moira comme un exemple définitivement hors du commun et pas du tout hyper-ciblé. L’objectif de ce système est de «garder la méta-fluide» et d’encourager «plus de diversité de héros». Overwatch League incorporera également «une version» de pools de héros, qui sera expliquée plus en détail à une date ultérieure.

Kaplan n’a pas tardé à attribuer ces changements aux commentaires des joueurs, ce qui est logique, étant donné que les joueurs n’ont jamais, jamais, jamais aimé une méta – sauf, bien sûr, celle qui l’a précédé, quelle que soit celle qui est actuellement en vogue. Il convient de noter, cependant, que Kaplan chante une chanson très différente sur ce sujet qu’auparavant. La semaine dernière, il a reconnu sur les forums d’Overwatch que «la grande majorité des joueurs n’expérimentent la méta [the Overwatch League]», Et dans une interview de l’année dernière, il a expliqué que certaines personnes détesteront toujours la méta actuelle, quelle que soit sa forme. Maintenant, cependant, il s’agit de concentrer les efforts d’équilibrage de l’équipe de développement sur elle – et non, en théorie, sur les changements d’équilibre qui auraient un impact plus direct sur la majorité des joueurs – et de veiller à ce que cela change aussi souvent que possible. Cela continue une tendance à long terme de changements d’équilibre qui favorisent une minorité vocale et compétitive sur un public plus large Overwatch a d’abord essayé d’attirer par des messages sur l’accessibilité et la mécanique qui dépassaient le tarif FPS traditionnel.

Peut-être que si la méta change chaque semaine, les gens n’auront pas le temps de se fâcher? Si rien d’autre, cela promet d’être intéressant, et quand un jeu existe depuis près de quatre ans et que d’innombrables personnes sont tombées du wagon, il suffit parfois de faire bouger les choses.

