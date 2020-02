Overwatch: Hangzhou Spark accueille Ado

Hangzhou Spark signe le joueur de DPS flex Gi-hyeon «Ado» Chon après un essai de deux mois.

Un début compliqué en Overwatch League

Gi-hyeon «Ado» Chon est un vétéran de la Ligue Overwatch. Il a commencé son aventure sur la scène principale en 2018 avec les Dragons de Shanghai. Cette première étape dans la Ligue ne s’est pas déroulée comme prévu, car les Dragons de Shanghai ont connu leur pire saison de tous les temps, marquant la plus longue séquence de défaites de l’histoire de l’esport.

Après cette première saison désastreuse, les Dragons de Shanghai ont publié la plupart de leur liste, y compris Ado. Il rejoint Washington Justice fin 2018, mais la séquence de défaites ne s’arrête pas là. Ado obtient sa première victoire en Overwatch League le 17 mai 2019 contre Florida Mayhem, après 36 défaites consécutives. Il a terminé la saison 2019 avec Washington Justice à la 17e place, sur 20.

Ado marchant sur la scène principale avec Shanghai Dragons

Est-il temps de racheter Ado dans la Ligue?

Ado rejoint le Hangzhou Spark après un essai de deux mois avec l’équipe. Ses compétences en Genji sont un atout précieux, et comme Haksal et WhoRU l’ont montré au cours de la première semaine de la Ligue Overwatch, Genji pourrait reprendre sa place au sommet de la méta.

Nous sommes ravis d’annoncer que Gi-hyeon ‘ADO’ Chon nous a rejoint en tant que projectile DPS! Son habileté et son professionnalisme nous ont impressionnés lors de son essai de 2 mois et nous pensons que le vétéran OWL sera un excellent ajout à notre équipe! Bienvenue à @OW_ado et montrez-lui de l’amour! (♡ ˙︶˙ ♡) pic.twitter.com/yHR5zjJb7Q

– Hangzhou Spark (@Hangzhou_Spark) 13 février 2020

Cependant, Hangzhou Spark possède déjà trois lecteurs DPS. Kyeong-bo “GodsB” Kim est le spécialiste du hit-scan de l’équipe. Jun-Ki “Bazzi” Park est également un joueur de hitscan, mais comme un bidirectionnel entre Hangzhou Spark et Bilibili Gaming. Le principal concurrent d’Ado pour une place sur les six premiers est Jaehwan «Adora» Kang, un DPS flex jouant principalement Tracer, Genji et Junkrat, tout comme Ado.

La liste actuelle de Hangzhou Spark:

Réservoir:

Qiulin «guxue» XuSungwook «Ria» ParkSanghyun «SASIN» Song

Soutien:

Hojin «iDK» ParkHuichang «BeBe» YoonTong «Coldest» XiaodongLiu «M1ka» Jiming

DPS:

Parc Jaehwan «Adora» KangKyeong-bo «GodsB» KimJun-Ki «Bazzi» (bidirectionnel avec Bilibili Gaming) Gi-hyeon «Ado» Chon