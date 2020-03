Overwatch: il n’y aura plus de nouveaux personnages avant Overwatch 2

Cette semaine, nous découvrons la révélation d’Echo, la nouvelle héroïne d’Overwatch qui est devenue le 32e personnage. L’équipe Blizzard travaillant sur le jeu sort généralement 3 ou 2 héros chaque année. Eh bien, cette tendance est sur le point de se terminer, au moins momentanément, car de nouveaux personnages n’arriveront pas avant qu’Overwatch 2 ne soit sur le marché.

Dans une interview avec IGN Nordic, le leader du design d’Overwatch, Jeff Kaplan, a clairement indiqué qu’Echo serait le dernier personnage à avoir frappé le monde d’Overwatch avant la suite, Overwatch 2.

“Nous ne savons pas encore quand Overwatch 2 sortira, mais comme Echo sera le dernier héros du jeu de base d’Overwatch, nous espérons qu’il ne faudra pas des années avant que le jeu ne voit le jour”, a déclaré le développeur.

Au cas où vous l’auriez manqué: de nombreux joueurs pensent qu’Echo est excessivement puissant et pensent qu’ils vont le nerf.

Overwatch 2 arrivera avec de nombreux nouveaux héros

Cependant, cela ne signifie pas que l’équipe Overwatch ne travaille plus sur de nouveaux personnages; au contraire, plus de héros sont déjà en développement. Rappelez-vous qu’Overwatch 2 arrive avec de nouveaux personnages, mais la créatrice a mentionné qu’elle ne voulait pas mettre les attentes des gens au mauvais endroit.

«Nous sommes intensément concentrés sur Overwatch 2 à ce stade. Nous savons combien les gens aiment les nouveaux héros. Nous créons une tonne de nouveaux héros pour Overwatch 2 », a révélé Kaplan dans une interview avec Stylosa (via Dot Esports).

Quand Overwatch 2 sortira-t-il?

Pour le moment, on ne sait rien de la date de sortie de la suite du titre de tournage de Blizzard. Cependant, une chose est sûre, il n’arrivera pas cette année, selon les déclarations de Kaplan. Cependant, il est probable que cette année, nous en apprendrons plus sur Overwatch 2 lors de la Blizzcon 2020. Comme il est fort probable que vous ne laissiez pas passer autant de temps sans libérer un nouveau personnage, la suite devrait arriver dans le courant de 2021 et être incluse en tant que telle. nouveaux personnages.

Que penses-tu de ceci? Attendez-vous les débuts d’Overwatch 2? Pensez-vous que l’attente sera un peu longue? Dites-le nous dans les commentaires.

Le manque de héros avant Overwatch 2 ne signifie pas que le jeu cessera de recevoir des mises à jour. En fait, il y a actuellement un événement qui recueille toutes les archives Overwatch et il est possible d’obtenir différents skins épiques, que vous pouvez conserver et utiliser dans Overwatch 2.

Overwatch est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite. Dans ce lien, vous pouvez en savoir plus sur Overwatch 2.

