Overwatch League annule les matchs de la Corée du Sud sur les problèmes de coronavirus

Photo: Robert Paul (Blizzard Entertainment)

À la fin du mois dernier, la Overwatch League de Blizzard a annulé tous les matchs prévus en Chine en février et mars en raison de craintes de coronavirus. Désormais, les matchs pour la Corée du Sud sont également annulés, quelques jours seulement avant le début des matchs.

La ligue a informé les fans des annulations via Twitter, écrivant: «Afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, fans et personnel, nous annulons les plans d’hébergement [Overwatch League 2020] matchs en Corée du Sud dans les semaines 5, 6 et 7, y compris l’événement à domicile de la dynastie de Séoul. “

Blizzard n’a pas encore annoncé quand et où les matchs reprogrammés auront lieu, mais le fera à une date “ultérieure”.

À l’heure actuelle, les centres sud-coréens de contrôle et de prévention des maladies indiquent qu’il y a au total 833 cas confirmés de coronavirus dans le pays. En conséquence, six personnes sont décédées.

La dynastie de Séoul, l’équipe de Séoul basée à OWL, avait précédemment promis de donner 100% des recettes du jeu à domicile à des associations caritatives liées au coronavirus. L’équipe a déclaré dans un communiqué qu’elle «faisait tout son possible pour assurer le bien-être et la sécurité de nos joueurs». Il reste à voir si l’équipe déménagera temporairement ou non. Des équipes comme les Gladiators de Los Angeles, qui s’étaient installées en Corée du Sud pour préparer les prochains matchs, quittent précipitamment des pays comme Israël pour bloquer les arrivées de Séoul.

“EMBALLER À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE RN NOUS VOLONS CE SOIR”, a écrit hier soir le joueur de char des Gladiators Aaron “Bischu” sur Twitter, faisant écho aux sentiments exprimés par ses coéquipiers.

La situation jette une nouvelle clé dans la première saison de l’Overwatch League en tant qu’événement véritablement international, avec des équipes jouant une série de matchs à domicile et à l’extérieur dans diverses villes du monde jusqu’en août. Les matchs de Chine précédemment annulés avaient été reprogrammés en Corée du Sud en mars; maintenant, ils devront être reprogrammés, tout comme les matchs originaux de la Corée du Sud. Alors que certaines équipes ont déjà joué une petite poignée de matchs, la dynastie de Séoul, Guangzhou Charge, Hangzhou Spark et Chengdu Hunters ne joueront pas avant la neuvième semaine de la saison et Shanghai Dragons n’enregistrera aucun temps de jeu sur scène avant semaine 11.

Le coronavirus, officiellement nommé COVID-19, s’est propagé rapidement, infectant 79 000 personnes dans le monde. Il a tué plus de 2 600 personnes, dont la plupart résident en Chine. Cela a amené de nombreux pays à se mobiliser afin de prévenir les flambées à l’intérieur de leurs propres frontières. Cependant, il est encore difficile de mesurer l’impact à long terme du virus. Jusqu’à présent, son taux de mortalité global semble assez faible par rapport à des épidémies similaires comme le SRAS et le MERS, et il peut souvent passer sans intervention médicale. L’Organisation mondiale de la santé a constaté que, comme pour les maladies courantes comme la grippe, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants sont les plus à risque de devenir gravement malades à cause du virus, mais les gens et les organisations du monde entier font preuve de prudence car plus devient connu sur le virus.

