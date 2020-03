Overwatch League annule les propriétés familiales pour mars et avril; Les jeux seront toujours joués

La Ligue Overwatch suit le mouvement avec beaucoup d’autres en choisissant la prudence face au coronavirus, annulant ses Homestands jusqu’en avril. La ligue d’esports a annoncé mercredi qu’elle annulera les événements organisés par la ville natale, qui ont vu les matchs de OWL jouer devant des foules localisées, pour mars et avril.

La déclaration note: «La santé et la sécurité des employés, des fans, des joueurs, des équipes et des partenaires est primordiale pour Activision Blizzard Esports. Nous continuons de surveiller de près le COVID-19 (coronavirus), les recommandations et mandats au niveau de la ville, ainsi que toutes les directives énoncées par les Centers for Disease Control and Prevention. Après un examen attentif et en étroite collaboration avec nos équipes, nous annulons tous les événements de l’Overwatch League prévus pour mars et avril. Pour plus de détails sur ces événements spécifiques, veuillez visiter les sites Web des équipes d’accueil et suivre leurs canaux sociaux. »

Cependant, les matchs seront toujours joués pour la saison; L’annonce a ajouté: «En même temps, nous travaillons main dans la main avec nos équipes pour voir que tous les matches sont joués lorsque cela est sûr et réalisable sur le plan logistique, en restant aussi proche que possible de notre calendrier initialement prévu. Nous examinons les différentes options disponibles pour l’e-sport dans cet effort, afin que toutes les équipes – y compris celles précédemment affectées par les changements d’horaire en Chine – puissent se remettre à faire ce qu’elles font le mieux. Aucun ajustement n’a été effectué pour les autres événements Overwatch League programmés. Nous partagerons des mises à jour supplémentaires, si nécessaire. »

La OWL a été en manque d’événements cette saison, car la plupart de ses homestands de la division du Pacifique ayant lieu en Chine et en Corée du Sud pour commencer l’année, ils ont été l’une des premières ligues avec une présence américaine majeure à être forcée d’annulations. Comme l’indique la déclaration, l’espoir est qu’en annulant les Homestands, non seulement ils protègent la santé de leurs joueurs, employés et fans; ils peuvent également trouver une solution telle que des matchs LAN sur site vide qui permettront aux équipes de la division Pacifique – qui ont raté plusieurs semaines de matchs – de jouer des matchs annulés précédemment.

Le commissaire OWL Pete Vlastelica a ajouté sur Twitter:

Pour être clair, nous jouerons des matchs en mars et avril. Nous avons annulé les événements, pas les matchs (même si nous devrons déplacer quelques éléments dans le calendrier pour que cela fonctionne). https://t.co/guxoTWLhMk

– Pete Vlastelica (@PeteVlastelica) 11 mars 2020

Et oui, les matchs seront diffusés. https://t.co/ovM50K1TLN

– Pete Vlastelica (@PeteVlastelica) 11 mars 2020