Overwatch League annule les propriétés restantes et est entièrement en ligne

Après son retour le week-end dernier via le jeu en ligne, la Ligue Overwatch s’en tient à ce plan pour le reste de 2020 et annule le reste de sa saison trois Homestands. La OWL a annoncé mardi qu’elle passerait les semaines restantes de sa saison 2020 au jeu et à la diffusion en ligne tout en annonçant son calendrier pour les deux prochaines semaines.

Les homestands faisaient partie intégrante des plans de l’Overwatch League pour 2020, une saison qui visait à voir ses équipes localisées se rendre dans leur ville d’origine pour accueillir des matchs. La crise sanitaire actuelle, cependant, a entravé le plan dès le départ en forçant l’annulation des propriétés familiales en Chine et en Corée du Sud. Alors que la pandémie se propageait, les Homestands restants ont été fermés, ce qui a incité à passer au jeu en ligne.

Le jeu en ligne représente une multitude de défis pour la ligue en termes de maintien de l’intégrité compétitive, quelque chose qu’Activsion Blizzard s’est assuré de maintenir. Le vice-président d’Overwatch League, Jon Spector, a déclaré la semaine dernière que «nous avons structuré la concurrence en fonction des emplacements des équipes et des joueurs et testé de manière approfondie différents emplacements de serveurs et installons de nombreuses autres protections, y compris des logiciels exécutés sur chaque PC».

L’annonce a ajouté que la ligue continuera de publier les calendriers des matchs à venir, car ils seront disponibles, et divulguera plus tard les détails de leurs plans pour les éliminatoires et les grandes finales. Il a ajouté:

L’Overwatch League a été créée pour offrir saison après saison des événements en direct en ville devant nos incroyables fans. Bien que nous soyons collectivement confrontés à une période incroyablement difficile, nous espérons revenir à des événements en direct avant la fin de la saison 2020, et nous travaillons main dans la main avec toutes nos équipes pour que cela se produise dès que cela est sûr et réalisable sur le plan logistique.

En attendant, les horaires des deux prochaines semaines sont les suivants:

* 1h00 PT: Dragons de Shanghai (1-1) contre Huangzhou Spark (1-1)

* 3h00 PT: Chengdu Hunters (1-1) contre Guangzhou Charge (1-1)

* 13 h HP: Toronto Defiant (2-4) contre Washington Justice (2-4)

* 15 h HP: Gladiateurs de Los Angeles (1-2) contre Dallas Fuel (0-2)

* 17 h 00 PT: Los Angeles Valiant (2-2) contre San Francisco Shock (1-2)

* 1 AM PT: Chengdu Hunters (1-1) contre Shanghai Dragons (1-1)

* 3 h 00 PT: Charge de Guangzhou (1-1) contre Huangzhou Spark (1-1)

* 13h00 PT: Houston Outlaws (2-5) contre Paris Eternal (4-2)

* 15 h 00 PT: Philadelphia Fusion (5-1) contre Washington Justice (2-4)

* 17 h 00 HP: Dallas Fuel (0-2) contre Los Angeles Valiant (2-2)

* 1h00 PT: Huangzhou Spark (1-1) contre Chengdu Hunters (1-1)

* 3 h HP: Titans de Vancouver (2-0) contre Guangzhou Charge (1-1)

* 13h00 PT: Philadelphia Fusion (5-1) contre Paris Eternal (4-2)

* 15 h HP: Houston Outlaws (2-5) contre Boston Uprising (1-5)

* 17 h 00 PT: Washington Justice (2-4) contre Dallas Fuel (0-2)

* 1 AM PT: Chengdu Hunters (1-1) contre Vancouver Titans (2-0)

* 3 h 00 PT: Shanghai Dragons (1-1) contre Guangzhou Charge (1-1)

* 13 h PT: Houston Outlaws (2-5) contre Toronto Defiant (2-4)

* 15 h 00 PT: Philadelphia Fusion (5-1) contre Atlanta Reign (3-1)

* 17h00 PT: San Francisco Shock (1-2) contre Los Angeles Gladiators (1-2)