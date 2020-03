Overwatch League annule tous les événements de mars et avril en raison d’un coronavirus

Photo: Robert Paul (Blizzard Entertainment)

La migration prévue d’Overwatch League des équipes vers leurs villes respectives pour une saison complète de matchs à domicile et à l’extérieur a rencontré un autre obstacle majeur. Après des annulations isolées d’événements en Chine et en Corée du Sud, la ligue a désormais coupé tous les événements en direct dans le monde en mars et avril.

Comme pour les matchs de «homestand» en Chine et en Corée du Sud, Blizzard a clairement expliqué son raisonnement: COVID-19, alias «coronavirus», reste une quantité inconnue, et la société ne cherche pas à prendre des risques.

“Nous continuons à surveiller de près le COVID-19 (coronavirus), les recommandations et les mandats au niveau de la ville, ainsi que toutes les directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention”, a déclaré OWL sur Twitter. «Après un examen minutieux en collaboration étroite avec nos équipes, nous annulons tous les événements de l’Overwatch League prévus pour mars et avril.»

Les matchs devaient avoir lieu dans des endroits comme la Floride, Toronto, San Francisco, Atlanta, Londres, Dallas, Washington, Boston et Paris.

La ligue espère, d’une manière ou d’une autre, façonner ou former “voir que tous les matches sont joués quand c’est sûr et réalisable sur le plan logistique, en restant aussi proche que possible de notre calendrier initialement prévu.” Il envisage des options “diverses” à ce stade, mais ne les a pas énumérées. Il convient toutefois de noter que certains événements esports progressent sans public en direct. Blizzard pourrait également emprunter cette voie.

À l’heure actuelle, «aucun ajustement» n’est prévu pour les événements de l’Overwatch League qui devraient avoir lieu plus tard cette année, mais même si la Chine signale plus de 50 000 récupérations – plus que ce qui est actuellement infecté – le virus a des pays comme l’Italie dans un état de verrouillage. De nouveaux cas, quant à eux, continuent d’apparaître aux États-Unis au milieu d’une réponse terriblement désorganisée, ce qui suggère qu’elle se propage rapidement ici également. Aujourd’hui, les organisateurs de l’E3 ont annoncé que la conférence sur les jeux vidéo, prévue pour juin, était annulée. Dans cet esprit, les choses pourraient encore devenir plus compliquées pour l’Overwatch League avant qu’elles ne deviennent plus faciles.

