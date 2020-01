Overwatch League, Call Of Duty League et Hearthstone Esports seront diffusés sur YouTube, pas Twitch

Photo: Robert Paul (Blizzard)

Avec la troisième saison de l’Overwatch League qui devrait commencer dans un peu plus de deux semaines, il devenait un peu évident que nous ne savions toujours pas où cela allait être diffusé. Maintenant, nous le faisons: avec son accord Twitch de deux ans maintenant expiré, Overwatch League passe à YouTube. Il sera rejoint par la nouvelle Call of Duty League d’Activision ainsi que par l’e-sport Hearthstone.

Activision et Google ont annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui, disant qu’à partir de cette semaine, YouTube “hébergera les retransmissions officielles en direct des ligues et événements e-sport populaires d’Activision Blizzard, y compris la toute nouvelle Call of Duty League, Overwatch League, Hearthstone Esports, et plus. »Que pourrait être le« plus »? Il n’y a rien à dire à ce stade, mais des centaines de grondements supplémentaires de chiots à travers le monde semblent être le résultat le plus probable pour moi.

Les sociétés n’ont pas encore fourni d’informations sur les conditions financières de l’accord, mais étant donné que Twitch aurait dépensé 90 millions de dollars pour les droits exclusifs sur les deux premières saisons de l’Overwatch League, il est probable qu’un peu d’argent ait changé de mains cette fois-ci, car bien. Activision et Google ont également vanté le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de 200 millions de joueurs de YouTube, ce qui donne à ces événements un public potentiel plus important que les 15 millions de Twitch. Là encore, les 200 millions de YouTube ne regardent pas actuellement autant de contenu diffusé en direct que l’audience relativement plus petite de Twitch, nous verrons donc.

Dans tous les cas, cela représente un autre grand pas dans l’espace de diffusion en direct de YouTube après avoir récemment signé des accords exclusifs avec les meilleurs streamers comme CouRage et Valkyrae. Le temps nous dira si cet accord est payant, étant donné que les chiffres de la Overwatch League ne semblaient pas si chauds à la fin de la saison deux, et la Call of Duty League – qui commence aujourd’hui – reste une quantité non prouvée.

Google, cependant, pourrait bénéficier encore plus de l’autre partie de cet accord: avoir sa technologie boulonnée sur certains des plus grands jeux du monde. Les deux sociétés ont également déclaré dans le communiqué de presse que Google Cloud hébergera désormais les jeux de Blizzard, qui, espèrent-ils, offriront une «qualité de service réseau haut de gamme, y compris une faible latence et une perte de paquets lors de la lecture de jeux haute fidélité sur n’importe quel appareil». De plus, Blizzard prévoit d’utiliser Google AI pour, euh, les publicités: “[Players] aura également des interactions personnalisées optimales, car Activision Blizzard peut exploiter les outils d’intelligence artificielle de Google Cloud pour proposer des recommandations organisées pour les offres dans le jeu et les expériences de jeu différenciées. »Alors oui, c’est un grand jour pour les esports, des entreprises obscènes puissantes devenant encore plus intrinsèquement liées, et … annonces.

