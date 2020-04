Overwatch League consolide les pools de héros avec les prétendants, mode compétitif

Le concept de Hero Pools est encore frais dans Overwatch, et ils sont déjà en train d’être légèrement modifiés pour synchroniser les choses entre les jeux professionnels et classés. La Ligue Overwatch a annoncé jeudi que Hero Pools, qui voit certains personnages supprimés de la liste disponible chaque semaine, sera désormais partagé entre OWL, Overwatch Contenders et le mode de jeu compétitif du jeu.

Hero Pools a été annoncé en janvier et introduit début mars avec la saison de reprise actuelle. L’objectif était de rafraîchir le métaplay du jeu et de permettre un plus large éventail de stratégies et de héros viables. Avant Hero Pools, le jeu faisait face à des critiques selon lesquelles des compositions particulières dominaient le jeu compétitif / classé depuis trop longtemps, qu’il s’agisse de la gamme de chars triple / triple support connue sous le nom de «GOATS», des compositions Double Shield ou de la méta très mobile «Dive». L’intention était de faire des semaines où la composition de l’équipe dominante aurait des trous qui permettraient une plus grande disponibilité des héros.

Cependant, avec Hero Pools est venu quelques problèmes initiaux. Notamment, le fait que OWL opérait sur sa propre rotation Hero Pool par opposition à Contenders et Competitive signifiait que les pros de Overwatch League ne pouvaient pas s’entraîner sur leurs héros prévus dans le jeu classé, ce qui est une pratique courante. L’annonce a reconnu cela comme une raison pour synchroniser les pools de héros à travers les modes, notant:

Nous passons à un pool de héros universel, car il permet aux joueurs de la Ligue Overwatch de s’entraîner avec les héros disponibles dans les matchs et le jeu compétitif et permet à toute la communauté Overwatch d’obtenir une expérience cohérente à la fois en jouant et en regardant.

Le premier pool de héros unifié sera annoncé dimanche et prendra effet pour le jeu compétitif lundi, ce qui signifie que la rotation du pool de héros annoncée jeudi avec Zarya, Pharah, Symmetra et Lucio supprimés ne sera en jeu que pendant quelques jours. Les héros à retirer chaque semaine seront choisis par un système basé sur un algorithme qui rendra certains héros au-dessus d’un certain taux de jeu dans le seuil de jeu compétitif éligibles à être supprimés et plus le taux de jeu est élevé, plus il est probable qu’ils soient supprimés. Cependant, le pool de héros aura toujours un élément aléatoire. Comme pour la façon dont il s’est déroulé à ce jour, aucun héros ne sera retiré de la rotation deux semaines de suite.

La réserve de héros pour les matchs OWL de ce week-end verra D.Va retiré de la réserve, Sombra et Reaper pour les héros de dégâts et Ana pour le soutien.