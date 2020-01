Overwatch League et Call of Duty League définissent YouTube comme nouveau site de streaming

Blizzard a fait un grand pas en ce qui concerne sa diffusion e-sport, en définissant YouTube comme domicile pour Overwatch League, Call of Duty League, Hearthstone Esports et plus encore. Activision Blizzard et Google ont annoncé au cours du week-end qu’ils ont conclu un partenariat stratégique pluriannuel, avec Google Cloud comme fournisseur préféré pour les informations d’hébergement de jeux de Blizzard et YouTube comme partenaire de streaming exclusif pour toutes les diffusions en direct (hors Chine) pour ses ligues et événements esports.

Cette décision est un grand changement pour Blizzard, qui a signé un accord de deux ans en 2018 avec Twitch avant la première saison d’Overwatch League qui valait 90 millions de dollars. Bien que les termes de l’accord Google n’aient pas été divulgués, Adam Stern du Sports Business Journal a rapporté que l’accord signifie une situation financière “bien meilleure” pour les équipes de l’Overwatch League que l’accord Twitch. Jacob Wolf d’ESPN a ajouté que Google paie les droits “et qu’une partie de l’accord est financièrement importante”, bien qu’Activision Blizzard paiera sur son budget non-esports pour l’hébergement du jeu.

Le week-end a vu la première utilisation de l’accord, avec le lancement de Call of Duty League sur YouTube. Les trois premiers jours de la Ligue ont vu les nombres d’audience à 822 000, 941 000 et 935 000, respectivement à la fin du week-end. Overwatch League lance sa saison 2020 sur YouTube le 8 février.

“Avec plus de 200 millions de joueurs par jour qui regardent plus de 50 milliards d’heures de contenu de jeu par an, YouTube offre aux joueurs et à leurs fans passionnés la plate-forme de jeu vidéo la plus populaire au monde”, a déclaré Ryan Wyatt, responsable des jeux sur YouTube. «La Overwatch League et la Call of Duty League sont les exemples par excellence du contenu e-sport de classe mondiale. En tant qu’ancien commentateur de l’e-sport Call of Duty, je ne pouvais pas être plus excité qu’Activision Blizzard choisisse YouTube comme site exclusif pour la diffusion numérique en direct des deux ligues. Ce partenariat démontre encore notre engagement à avoir un produit de streaming en direct de classe mondiale pour les jeux. »

“C’est une année passionnante pour Activision Blizzard Esports alors que nous nous dirigeons vers la saison inaugurale de Call of Duty League et notre toute première saison de homestands pour Overwatch League dans le monde entier”, a déclaré Pete Vlastelica, PDG d’Activision Blizzard Esports. “Notre mission est d’offrir un divertissement compétitif de haute qualité que nos fans peuvent suivre à l’échelle mondiale, en direct ou à la demande, et de célébrer nos joueurs comme les superstars qu’ils sont. Ce partenariat nous aidera à tenir cette promesse à de nouveaux niveaux, en combinant nos communautés passionnées de fans et de joueurs avec la puissante plate-forme de contenu de YouTube et une histoire passionnante de soutien au divertissement de nouvelle génération. “