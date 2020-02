Overwatch League Meta Analysis, The Heroes, The Combos & How to Play Like a Pro [2020]

L’Overwatch League entame son quatrième week-end de matchs et une méta solide est utilisée à plusieurs reprises aux plus hauts niveaux de jeu. Malik va parcourir les héros de la méta, les combos et la synergie qu’ils ont ensemble, ainsi que l’analyse de quelques matchs de l’Overwatch League.

les héros

Reinhardt

Reinhardt est le char principal de choix dans cette méta pour la position mobile qu’il peut prendre contre l’équipe ennemie. Son bouclier offre une protection indispensable aux dégâts des joueurs de son équipe, et son Earth Shatter reste l’un des meilleurs ultimes du jeu.

Dans cette méta, les joueurs de Reinhardt adoptent une approche passive des combats en équipe, gardant leurs boucliers aussi longtemps que possible tout en prenant un coup occasionnel sur l’ennemi s’ils se rapprochent trop. Pendant les moments de faiblesse ou après une remise des clés, Reinhardts devient agressif et fait tapis.

D.Va

La part de D. Va dans la méta est subtile mais cruciale et nécessite un pelage et une gestion des flancs. Sigma a réussi à placer un bouclier devant un hitcan ennemi, mais D.Va se jette sur eux en utilisant la matrice de défense pour annuler la majorité des dégâts et forcer l’ennemi à se déplacer. La perturbation est le nom du jeu pour D.Va, qu’elle harcèle un ennemi McCree hors-angle, ou crée de l’espace en plongeant dans la ligne de fond et en attaquant un guérisseur. La matrice de défense reste également l’une des capacités individuelles les plus puissantes du jeu, étant donné qu’elle peut manger n’importe quoi d’un Blizzard à un Ana Nade. La matrice de défense peut également être utilisée face à une Ana ennemie, car son projectile principal fournit à la fois des soins aux alliés et des dégâts aux ennemis, ce qui lui permet d’être mangé et de refuser la guérison.

Mei

Mei est le héros parfait pour zoner les ennemis étant donné que son primaire gèle l’ennemi en place, tandis que son mur peut bloquer une bombe à œil mort ou embêtante D.Va. L’utilité de Mei vient du fait qu’elle est très adaptable à la fois aux côtés offensif et défenseur avec ses compétences. Souvent, les murs Mei peuvent signifier la vie et la mort, mais peuvent également retarder l’ennemi en les forçant à réévaluer une poussée. Les murs de glace utilisés pour séparer l’équipe ennemie les uns des autres sont un excellent moyen d’obtenir quelques choix avant même que les combats d’équipe ne commencent, et d’assurer un pourcentage supplémentaire sur le point.

McCree

McCree est le joueur de dégâts à longue portée très polyvalent qui fait prospérer cette composition. Le principal problème de la méta est qu’elle nécessite un joueur de hitscan compétent pour manier McCree. Comme nous l’avons vu avec des équipes comme les Houston Outlaws, les coups de corps ne le coupent pas dans cette méta quand il s’agit de dégâts. L’ultime de McCree, Dead-Eye est un succès ou un échec, mais offre la possibilité de séparer les ennemis, de tirer des ultimes de soutien, ou même d’obtenir la reprise occasionnelle avec la combinaison d’un autre ultime. Le vrai plaisir avec McCree vient avec son flashbang, et sa capacité à truquer l’ennemi Reinhardt et à fermer à peu près tous les ultimes.

Ana

Ana est un guérisseur principal tueur qui offre le meilleur de tous les autres de sa classe. La capacité d’Ana à arrêter facilement n’importe quel ennemi avec un Sleep Dart ou à arrêter une poussée avec un seul Anti-Nade sur l’ennemi. Sleep Dart d’Ana est un outil qui oblige les joueurs de dégâts à se positionner hors de sa ligne de vue, et peut même rendre son ultime inutile. Nano peut permettre à presque n’importe quel héros de devenir une équipe de démolition, d’un McCree avec Dead-Eye à un espace de création de Reinhardt. Le seul problème est que ce héros devient une cible pour l’ennemi Ana à fermer avec un Sleep Dart, et à peu près tous les autres membres de l’opposition d’ailleurs.

Lucio

Le rôle de Lucio est resté relativement inchangé dans la plupart des métas en ce sens qu’il permet à l’équipe d’entrer et de sortir des situations tout en fournissant une guérison passive à tout le monde. Le principal changement dans cette nouvelle méta est que Lucio est plus habile et agressif, accélérant souvent dans son D.Va ou McCree lorsqu’il utilise Dead-Eye pour fournir une certaine mobilité. Nous avons déjà vu Seung-soo “Jecse” Lee se faire tuer plusieurs fois tandis que Daniel “FunnyAstro” Hathaway a maîtrisé l’art de l’amplificateur sonique, réalisant de nombreux tirs à la tête qui nous étonnent tous.

Combos et synergie

À l’approche de l’objectif, les deux équipes testent les barrières de Reinhardt tout en se mettant en position. McCree commencera à tourner dans une position de flanc, avec des murs de glace Mei sortant pour zoner certains membres de l’ennemi. Les équipes ont développé quelques styles de jeu Mei Ice Walls, dont l’un l’utilise pour séparer un ou deux membres de l’ennemi qui sortent un peu trop loin. Si le Mei adverse est l’un des membres coupés, il peut se défendre contre eux pour atténuer les dégâts et potentiellement lui sauver la vie.

Les deux équipes se testent mutuellement, à la recherche d’une faille dans la configuration ennemie qu’elles peuvent extorquer pour le dessus. Parfois, cela se présente sous la forme d’un coup d’embrayage McCree ou de la glissade d’un guérisseur. Habituellement, les équipes prennent un combat initial hors du point et tournent pour le capturer une fois que la main supérieure est acquise, ce qui facilite la capture du point avec un avantage humain. Si aucune des deux équipes n’a la chance de surprendre quelqu’un, alors il est prioritaire de vaincre l’opposition.

Supprimer D.Va du combat est l’une des principales priorités ainsi que la gestion de la position de l’ennemi McCree, principalement parce que ces deux sont les compteurs directs l’un de l’autre dans cette méta. Au début des combats, D.Va va échanger entre appliquer une pression sur la ligne de front, gérer l’ennemi McCree et communiquer sa position au reste de l’équipe. D. Va chasse constamment les ennemis de McCree, les harcèle autant que possible et leur refuse la possibilité de faire les tirs à la tête dont ils ont tant besoin. D. Va peut également être incroyablement utile pour retirer le Blizzard ennemi du combat s’il est chronométré correctement. Mei se concentrera souvent sur le gel du D.Va avant de jeter son ultime ou simplement de la désamorcer complètement et le problème est résolu. Lorsque les ultimes sont en ligne et que le match est serré, D.Va élimine généralement la victoire.

Comme un pro

En décomposant le combat d’équipe du NYXL contre le Philadelphia Fusion, Widow a utilisé l’Infra-Sight du Fusion pour repérer où se trouve l’ennemi. Jong-ryeol “Saebyeolbe” Park utilise Dead-Eye pour repousser la Philadelphia Fusion tandis qu’Ivy utilise un mur de glace pour protéger l’équipe pendant leur transition. Un mur de glace de Seung-jun “WhoRU” Lee soulève l’Excelsior de New York dans l’espoir de donner un angle au McCree, mais il ne trouve rien. Pendant ce temps, la Fusion recule et attend que l’ultime exécute sa durée. Dong-Gyu “Mano” Kim tourne vers la droite et déclenche un éclatement attrapant deux membres de la Fusion, et Hong-Joon “HOTBA” Choi vole dans le fond et distrait Jae-hyeok “Carpe” Lee et Kyungbo “Alarm” Kim ainsi le reste du NYXL peut faire des dégâts.

Le Sound Barrier est sorti de Funnyastro pour protéger son équipe, mais WhoRU élimine Carpe et les murs de glace de WHORU et Ivy séparent Su-min “SADO” Kim du reste de la Fusion et hors de la vue d’Alarme. Ivy est laissé à la colère de Reinhardt et tandis que nous voyons le Lucio et le D.Va plonger sur le point de retarder le chiffre d’affaires, HOTBA sur D.Va est capable de les pousser hors du point et de terminer la capture. Lucio se concentre mais Poko sur D.Va est capable de s’échapper avec sa vie.

Dans ce prochain combat d’équipe, le Philadelphia Fusion tente de prendre une poussée agressive sur la charge utile et de sécuriser l’objectif. Corey prend un flanc au sol élevé contre la ligne de fond sur McCree, espérant obtenir un choix sur Alarm et arrêter le combat, seulement pour se faire emballer par un plongeur D.Va et Carpe sur McCree protégeant son guérisseur. Sur le point, Ark utilise Sound Barrier pour s’engager dans un combat, mais après l’échec de Earth Shatter de Roar, le retour en arrière de Washington Justice en tant que Nanoed Reinhardt vient se balancer avec une Sound Barrier pour permettre à l’ensemble de la Fusion de nettoyer la Justice. Sur le côté, Carpe trouve un choix sous la forme de Minseok “AimGod” “Jeff” Kwon sur Ana, et à partir de là, la lutte est en descente pour la Justice. Ivy place un mur de glace derrière Roar, lui coupant la voie pour s’échapper et le mettant face à face avec le marteau de Roar et aucun guérisseur. Elliot “ELLIVOTE” Vaneryd plonge sur le point de caler mais à ce stade, le combat d’équipe est terminé et il est temps de réinitialiser.

L’Overwatch League a passé la majorité de la saison dernière dans une méta obsolète, et l’espoir est que cette année, Blizzard puisse garder les choses plus cohérentes. assurez-vous de suivre ESTNN sur Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour toutes les dernières nouvelles d’Overwatch.