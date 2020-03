Overwatch League reprend ce week-end avec un calendrier empilé

Après quelques semaines de congé forcé en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue Overwatch revient jouer ce week-end avec un calendrier chargé de matchs. La ligue d’esports a annoncé lundi qu’elle reviendrait aux matchs ce week-end avec une forte dose de 16 matchs sur deux jours, ce qui verra de nombreuses équipes qui n’ont pas pu jouer en raison de la pandémie enfin entrer dans l’action.

La Ligue Overwatch a, comme toutes les voies de la vie, du sport et du divertissement, connu de nombreuses perturbations au cours de sa troisième saison alors que la pandémie s’est propagée. Depuis le début de la saison, la majeure partie de la division Pacifique n’a pas pu jouer, en particulier les quatre équipes chinoises et coréennes où COVID-19 a initialement frappé. La plupart des matchs joués ont eu lieu avec la division Est, où le New York Excelsior et Philadelphia Fusion ont grimpé en flèche vers le haut de la ligue.

La perturbation s’est amplifiée au début du mois après les 7 et 8 mars à Washington, DC, où la Ligue a annoncé qu’elle annulerait tous ses homestands pour mars et avril. Le plan a été de passer au jeu en ligne, qui a temporairement déraillé le week-end dernier en raison de la publication par la Californie d’un édit sur l’abri qui a forcé l’annulation des quatre matchs prévus de la Ligue du Pacifique. Ces jeux devaient être joués en ligne, mais il aurait toujours fallu que le personnel de l’Overwatch League, comme les casteurs, les observateurs et l’équipe de production, se déplace depuis leur domicile, ainsi que des équipes jouant dans des installations d’entraînement. Basé sur des tweets des observateurs OWL, qui fournissent les caméras en jeu qui documentent l’action, le plan semble être une expérience entièrement produite en ligne.

Cela a été un mois mouvementé, mais l’équipe # OWL2020 Obs est prête à domicile pour lancer des matchs en ligne. J’ai hâte d’en savoir plus sur @overwatchleague.

Obs Leader en ligne. pic.twitter.com/wh6IOlZfrW

– Maikol Brito (@ZietesOW) 22 mars 2020

Obs 2, en ligne. pic.twitter.com/QAxapd5l4i

– Craig Whitfield (@ Snowhaven11956) 22 mars 2020

Observation à domicile, mais faites-en HYPE

Observer 3, en ligne! pic.twitter.com/Wb6Jlcu9xZ

– Peggy (@MoiraiOW) 22 mars 2020

Le week-end débutera samedi à 1 heure du matin avec les Dragons de Shanghai prenant la charge de Guangzhou. Le calendrier complet est ci-dessous, avec les jeux en streaming sur la chaîne YouTube Overwatch League comme cela a été le cas pour toute la saison trois jusqu’à présent. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder les matchs en direct, les matchs ont été rapidement mis à disposition sous forme de VOD une fois terminés jusqu’à présent cette saison.

1 h 00 PT: Shanghai Dragons contre Guangzhou Charge

3 h PT: Chengdu Hunters contre Hangzhou Spark

11 h, heure du Pacifique: défi de Toronto contre soulèvement de Boston

13 h 00 PT: Paris Eternal contre London Spitfite

15 h 00 PT: New York Excelsior contre Atlanta Reign

17 h 00 PT: Florida Mayhem contre Washington Justice

19 h 00 PT: San Francisco Shock contre Los Angeles Gladiators

21 h, heure du Pacifique: Dynastie de Séoul contre Dallas Fuel

1h PT: Shanghai Dragons contre Chengdu Hunters

3 h 00 PT: Hangzhou Spark contre Guangzhou Charge

11 h, heure du Pacifique: New York Excelsior contre Boston Uprising

13 h 00 PT: Toronto Defiant contre London Spitfite

15 h 00 PT: Florida Mayhem contre Atlanta Reign

17 h 00 PT: Los Angeles Valiant contre San Francisco Shock

19 h 00 PT: Titans de Vancouver contre Dallas Fuel

21 h 00 PT: Dynastie de Séoul contre les Gladiators de Los Angeles

2 jours. 16 matchs. Bienvenue à tous 💪 # OWL2020 revient en mode épique ce week-end 🙌

📺 https://t.co/tbTGBrUfiE pic.twitter.com/HrG8t3a8qB

– Overwatch League (@overwatchleague) 23 mars 2020