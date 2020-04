Overwatch League retarde les matchs de 24 heures

La Ligue Overwatch retarde les matchs de ce week-end de 24 heures, alors que la Chine publie une observance nationale le 4 avril.

Alors que la Ligue Overwatch est revenue sur les rails après son interruption en raison de l’épidémie de COVID-19, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour les matchs de ce week-end. La Chine observera le 4 avril comme un jour de deuil pour les victimes du coronavirus, et annule donc tous les spectacles.

Avec la publication par la Chine d’une observance nationale le 4 avril, nous retardons les matchs chinois de cette semaine de 24 heures. Les matchs en Chine auront désormais lieu les 5 et 6 avril.

L’épidémie de COVID-19 a commencé en Chine, plus précisément dans la région du Hubei. Alors que le pays se remet lentement de la crise sanitaire, le gouvernement chinois a décidé de publier une journée nationale d’observation le 4 avril.

Les divertissements publics et les émissions de télévision sont annulés pour cette journée, pour pleurer les 3 322 victimes du coronavirus. Pour respecter cette décision, l’Overwatch League a décidé de reporter tous les matchs mettant en vedette des équipes chinoises, pour les laisser pleurer le défunt.

Calendrier de la semaine 9 mis à jour

Les matchs mettant en vedette Shanghai Dragons, Hangzhou Spark et Chengdu Hunters ont été reportés de samedi à dimanche. Les matchs de l’Overwatch League en Amérique du Nord restent inchangés.

Interdiction des héros de la semaine 9

À la fin de la semaine 8, l’équipe de Watchpoint a choisi au hasard quatre héros à bannir pour la semaine 9. Pour ajouter plus de piquant à cet événement – et, espérons-le, choisir Mei – l’équipe a demandé à quelqu’un de spécial de choisir le pool de héros. Cette fois, ce n’était pas un invité, un joueur ou même un humain. Le chat de Soe Gschwind, Nori, était le héros du jour et a choisi le héros à bannir pour cette semaine.

Les héros interdits pour la semaine 9 sont:

DPS: McCree et MeiTank: Wrecking BallSupport: Brigitte

Tous les matchs de l’Overwatch League seront disponibles en direct et à la demande sur la chaîne YouTube officielle.