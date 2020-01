Overwatch League va implémenter des pools de héros et corriger les modifications

La Ligue Overwatch va subir des changements importants dans quelques semaines au cours de la saison 2020, mettre en œuvre des pools de héros et des modifications du système de correctifs. La Ligue a annoncé jeudi conjointement avec une mise à jour du développeur du directeur créatif d’Overwatch Jeff Kaplan pour le jeu principal que Hero Pools fera ses débuts dans la Ligue à partir de la semaine quatre le 7 mars.

Les pools de héros, qui arrivent également en mode Jeu compétitif du jeu principal à partir de la saison 21 en mars, verront une rotation hebdomadaire des héros qui ne sera pas disponible pendant une semaine. Dans la OWL en particulier, le pool de héros aura un tank, un support et deux héros de dégâts non disponibles pour la sélection pendant les matchs. Les héros non disponibles seront sélectionnés au hasard dans un groupe de héros en fonction du rythme de jeu des deux semaines précédentes. Seuls les héros qui sont régulièrement joués au cours de cette période de deux semaines seront éligibles pour être hors du pool, et aucun héros ne sera indisponible pendant deux semaines consécutives.

L’Overwatch League a noté que les pools de héros ne seront pas utilisés pour les matchs hors saison comme les tournois de mi-saison, les éliminatoires et les grandes finales, et que les équipes seront informées des pools de héros une semaine avant les matchs. L’annonce note:

Nous nous attendons à ce qu’un pool de héros rotatif pour les matchs de la Ligue Overwatch favorisera un plus large éventail de stratégies d’équipe et présentera plus de héros en compétition à mesure que les joueurs s’adaptent et que les équipes expérimentent de nouvelles compositions lorsque certains des héros les plus joués ne sont plus des options.

De plus, la Ligue incorporera des changements dans la façon dont les futures mises à jour de correctifs seront intégrées dans le jeu professionnel. L’OWL commencera à jouer sur les patchs deux week-ends après que ledit patch atteindra le jeu en direct, et toutes les mises à jour de mi-patch qui entreront en vigueur pendant un week-end commenceront à être utilisées dans OWL le week-end suivant.

Reconnaissant qu’il s’agit de grands changements, la Ligue a ajouté:

Veuillez noter que le Hero Pool et les formats de correction / mise à jour peuvent être révisés à tout moment de la saison. Nous écouterons attentivement les fans et les joueurs, apprendrons de nos expériences collectives, envisagerons des ajustements et testerons de nouvelles stratégies en cours de route. Nous ne pouvons pas attendre que la saison 2020 commence et nous attendons avec impatience les commentaires de la communauté.

L’Overwatch League débute sa saison 2020 avec des week-ends d’ouverture à New York et Dallas les 8 et 9 février.