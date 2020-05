Overwatch: l’entraîneur-chef PaJion quitte les Titans de Vancouver

L’entraîneur Pajion se sépare mutuellement des Vancouver Titans, l’équipe que nous avons amenée à la deuxième place de l’Overwatch League en 2019.

Quelques minutes après le départ du joueur hors réservoir Hyeon-Woo “JJANU” Choi, les Titans de Vancouver subissent un nouveau coup dur: l’entraîneur-chef Ji-Sub “paJion” Hwang quitte également l’équipe.

Bonjour, fans de Vancouver! Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Malheureusement, il est temps pour moi de quitter Vancouver, et j’ai bien terminé avec l’équipe jusqu’à la fin. Je n’oublierai jamais les moments que nous avons passés ensemble, merci. – Jisub Hwang (@ paJion90) 30 avril 2020

Pajion est un élément clé du premier record exceptionnel des Titans de Vancouver en Overwatch League. Malgré aucune expérience antérieure dans la Ligue Overwatch, les Titans de Vancouver ont réussi à amener la puissance de RunAway des Contenders coréens à la scène principale de la Ligue Overwatch. Les Titans ont réussi à bien s’adapter à la Ligue et à vaincre des équipes plus expérimentées grâce à une bonne alchimie et à un entraînement intelligent.

Pajion et la Ligue Overwatch

Hwang a commencé sa carrière d’entraîneur sur Overwatch en 2017, il a rencontré les futurs Titans Min-soo “SeoMinSoo” Seo et Sung-jun “SLIME” Kim lorsqu’il les a entraînés ainsi que toute l’équipe du BSG. Ils se sont classés 3e de la division Open de Corée. Hwang a ensuite rejoint la Fusion University, l’équipe académique de Philadelphia Fusion. En tant qu’entraîneur adjoint, il a aidé l’équipe à remporter la saison 1 d’Overwatch Contenders 2018: Amérique du Nord.

Lorsque les Titans de Vancouver ont embauché toute l’équipe coréenne de RunAway des Overwatch Contenders, ils ont fait venir un autre sud-coréen à succès pour entraîner l’équipe. Pajion est devenu entraîneur-chef des Titans de Vancouver et a dirigé l’équipe pour ses premiers pas dans la Ligue Overwatch. Et cette combinaison n’a pas déçu: les Titans de Vancouver ont remporté la saison régulière de l’Overwatch League 2019 et se sont classés deuxièmes en séries éliminatoires. De plus, l’équipe détient actuellement le record de la plus longue séquence de victoires consécutives en saison régulière de l’Overwatch League, remportant pas moins de 19 matchs consécutifs.

Alors que les Titans se préparaient pour leur match contre Washington Justice la semaine prochaine, l’équipe a annoncé des moyens de se séparer de l’entraîneur-chef Pajion et du joueur off-tank Hyeon-Woo “JJANU” Choi. Alors que d’autres joueurs ont retiré les Titans de Vancouver de leurs contacts sociaux, est-ce le début de la fin pour l’équipe telle que nous la connaissons? Seul le temps nous le dira, mais l’équipe pourrait ne pas être aussi performante que prévu dans le classement de puissance initial.

