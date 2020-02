Overwatch obtient son nouveau mode expérimental demain

Par Emily Gera,

Overwatch obtiendra enfin son mode de carte expérimentale mardi, a révélé le directeur du jeu Jeff Kaplan.

Le mode à venir permettra aux joueurs de tester les changements prévus dans une veine similaire à un domaine de test public. Mais contrairement à un PTR traditionnel qui est limité aux systèmes PC, le mode expérimental sera disponible pour tous les joueurs sur toutes les plateformes et se concentrera sur les changements de gameplay plutôt que sur les tests de bugs.

De plus, les progrès réalisés dans ce mode s’appliqueront aux niveaux et à la progression des événements spéciaux.

La première grande expérience de gameplay commencera avec le système de file d’attente de rôles, sur lequel l’équipe Overwatch espère obtenir un retour direct des joueurs.

«C’était très amusant», dit Kaplan dans une nouvelle vidéo décrivant la fonction de file d’attente de roulement. «C’était très controversé sur l’équipe de développement. Nous avons des réactions très fortes pour et contre ce système, et finalement à peu près au même moment, nous vous avions également mentionné que nous allions faire cette carte expérimentale… et tant de joueurs ont dit: «Pourquoi ne nous laissez-vous pas essayer? «C’est donc votre chance.»

La mise en file d’attente des rôles permet aux joueurs de sélectionner le rôle qu’ils veulent jouer avant un match, puis rassemble une équipe à partir de là. Dans l’état actuel des choses, le jeu autorise des équipes composées de deux joueurs dans chacun des rôles disponibles, mais le mode expérimental changera cela en un char, trois dégâts et deux soutiens.

“C’est un aperçu de ce qui se passe si nous décidons de faire de Roadhog le seul char du match, ou si nous décidons de faire de D.Va le seul char du match”, dit-il. “Vous allez avoir un aperçu du type de changements d’équilibre que nous aurions besoin de faire.”

“Ne paniquez pas quand vous voyez cette carte monter. Ce sont des changements dont nous ne sommes pas sûrs, et c’est pourquoi nous recevons vos commentaires à leur sujet », poursuit Kaplan. “Cela ne signifie pas qu’ils arriveront bientôt sur Overwatch. Cela vous aide simplement à avoir une idée de ce sur quoi nous nous concentrons et de certains de nos processus de conception. »

Le mois dernier, Blizzard a introduit l’idée du mode expérimental.

