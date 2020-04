Owen Dennis d’Infinity Train sur la conception sonore, les trains et TKTKT

Une scène de la première saison d’Infinity Train.Image: Cartoon Network

Infinity Train est un beau spectacle qui nous a surpris à chaque épisode avec son barrage de voitures de train uniques. Mais il ne s’agit pas toujours de l’apparence d’une émission – ce qui est également important, c’est son aspect. Nous avons un aperçu exclusif dans les coulisses de la conception sonore d’Infinity Train, et nous avons également discuté avec l’homme derrière la série des racines du spectacle, des thèmes qu’il souhaite explorer à l’avenir et des maux des céréales Twinkies.

Cartoon Network se prépare pour la sortie du DVD d’Infinity Train: Book One, qui a suivi Tulip à bord du train de thérapie sans fin où les gens vont quand ils ont besoin de réponses. Au cours de la saison, Tulip a découvert qu’il y avait quelque chose qui clochait désespérément dans le train, et étant la résolveuse de problèmes qu’elle est, elle a essayé d’aider tout le monde … tout en s’aidant elle-même dans le processus. La deuxième saison s’est concentrée sur l’histoire du monde miroir de Tulip, en regardant l’identité et ce que cela signifie d’être une personne.

Nous avons un clip exclusif dans les coulisses de la sortie à domicile d’Infinity Train: Book One, qui montre le créateur Owen Dennis et la directrice superviseur Madeline Queripel en train de concevoir certaines des scènes les plus percutantes de l’émission (comme la confrontation finale de Tulip avec la personne derrière le train). problèmes). Nous avons également rencontré Dennis pour discuter de l’endroit où se trouvait Infinity Train et de la voie que nous souhaitons emprunter pour l’avenir.

io9: Bonjour de la quarantaine! J’ai vu le “skullwalker“L’animation que vous avez publiée sur Twitter et le”Fuck It” une. Quel genre de travail faites-vous en ce moment pour vous occuper?

Achetez 3 ans de NordVPN à 70% de réduction, et ils jetteront un mois supplémentaire …

Owen Dennis: Euh, juste ça [laughs]. Je m’assieds principalement dans mon studio, je travaille sur des choses dont je ne peux pas parler, mais je mange aussi beaucoup de céréales différentes. Avez-vous déjà mangé des céréales Twinkies?

io9: Il y a une céréale Twinkies?

Dennis: Ouais, c’est foutu.

io9: D’accord, pouvez-vous me décrire à quoi cela ressemble?

Dennis: Donc, tout d’abord, l’une des choses étranges concernant les céréales Twinkies est que vous les versez dans le bol et ajoutez du lait, puis les céréales Twinkie ne deviennent jamais molles. Ça reste dur. Et puis le lait se transforme en la saveur de l’intérieur d’un Twinkie.

io9: Je ne sais même pas comment traiter ça. D’accord, donc le premier livre d’Infinity Train sort. Avec le recul, de quoi êtes-vous le plus fier avec le spectacle depuis que j’ai eu l’idée il y a une décennie?

Dennis: De quoi suis-je le plus fier? Je suppose que je suis le plus fier que cela ait un lien émotionnel avec les gens. C’est comme la chose la plus importante qui m’intéresse toujours le plus. Que ce soit quelque chose que je fais ou que nous faisons, [it] a en fait une résonance émotionnelle pour les autres, donc ce n’est pas seulement faire quelque chose et le lancer là-bas, et puis rien.

io9: Le clip que nous avons présenté (ci-dessus) se concentre sur la conception sonore d’Infinity Train, quelque chose que le public a tendance à ne pas trop savoir. Pouvez-vous me dire à quoi ressemble cette partie du processus de production?

Dennis: Oui, ce que les gens ont tendance à oublier, en général, c’est le design sonore. Mais les gens l’oublient encore plus quand il s’agit d’animation, car dans le film, vous obtenez réellement du son gratuitement où que vous soyez. Il y a donc toujours une conception sonore en temps réel. Si vous filmez quelque chose et que vous avez un microphone, vous pouvez obtenir le son de ce qui se passe autour de lui et le voilà.

Mais dans l’animation doit être entièrement créé, donc chaque son que vous entendez dans l’animation doit être créé à partir de zéro. Parce qu’il n’y a pas de son, c’est juste un tas de dessins. Je pense que parfois les gens tiennent pour acquis le fait que, comme, oh, vous pouvez entendre le ton de la pièce à l’arrière de cette pièce en particulier, ou l’écho inférieur dans la voix de ce personnage. Cela se produit parce que quelqu’un a dû s’asseoir là et comprendre: Quelle est la taille de cette pièce? Combien d’écho devrait-il avoir? À quoi ressemble cette pièce quand rien ne s’y passe, et c’est juste le bruit du silence?

La conception sonore, j’ai l’impression que c’était vraiment important dans cette émission, parce que ça va toujours être important dans les choses de science-fiction ou de fantasy. Parce que non seulement vous créez des sons à partir de zéro, mais vous créez également des idées et des concepts entiers à partir de zéro. Vous n’enregistrez pas quelque chose comme si vous dirigiez une caméra vers lui et qu’il y avait du son. C’est comme “Quel est le bruit de l’électricité statique qui vainc votre corps? Genre, à quoi ça ressemble? ” Et c’est une chose amusante à penser avec la conception sonore.

io9: Le spectacle s’articule autour d’un train qui a l’air et qui sonne plutôt effrayant. Comment rendre un train effrayant?

Dennis: Eh bien, les trains sont un peu effrayants dans leur concept. Les trains sont comme des objets de fer géants qui avancent et continuent de bouger jusqu’à ce qu’ils heurtent quelque chose ou qu’ils mettent très longtemps à freiner. Et ils sont faits avec toutes ces pièces industrielles et tout, et ils ont de la rouille sur eux et ils sont recouverts d’huile et de boue. Ils sont sales. Ce sont des trains, pas Thomas the Tank Engine.

Je pense que les trains ont intrinsèquement tellement de puissance. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles les petits enfants se lancent parfois dans les trains, les dinosaures, et des choses comme ça parce qu’il y a ce grand pouvoir … Donc tout ce que vous devez vraiment faire est de penser au sentiment d’une puissance industrielle et à quoi cela ressemble-t-il? Ce serait comme une tonalité mécanique basse, un peu de son haute, haute et haute fréquence. Et puis vous y êtes. Mais ce sont surtout des sons à faible cliquetis, quelque chose qui ne ressemble pas à ça – ça ne semble pas naturel. Il ne se sent nullement créé par la nature.

io9: Le deuxième livre d’Infinity Train a pris une tournure surprenante en se concentrant sur Lake (anciennement Mirror Tulip). Pourquoi changer des protagonistes comme ça?

Dennis: Chaque fois que nous proposons une nouvelle saison, nous essayons de penser, par exemple, où sont les sujets sur lesquels nous nous sentions comme si nous n’avions pas pu approfondir la saison précédente? Et donc, au cours de la première saison, nous avons beaucoup parlé de changement et de dépassement – changer la façon dont vous allez gérer [life’s problems] aller dans le futur. Mais l’épisode sept (“Mirror Car”) … ce genre de côté est entré un peu dans l’identité. Et nous avons senti que [Mirror Tulip] était assez fort à l’époque. Elle était un personnage très cool, comme nous aimions l’écrire, nous aimions la voir. Nous avons donc dit: «Ramenons-la et approfondissons un peu ce sujet.»

io9: L’identité et la définition de la personnalité sont des sujets lourds de la science-fiction, en particulier pour les enfants. Vous avez déjà parlé de la façon de créer des dessins animés qui effraient les enfants, mais c’est à un autre niveau. Qu’est-ce qui plonge dans un sujet aussi important?

Dennis: Je pense que c’est ce qui m’intéresse. C’est ce qui m’intéresse et c’est ce qui m’intéressait quand j’étais, vous savez, 12, 13, 14. Ça m’intéresse depuis très longtemps. Je ne sais donc pas pourquoi cela ne serait pas intéressant pour un autre enfant qui appartient également à cette tranche d’âge. J’étais dedans, je pouvais voir quelqu’un d’autre y être. C’est juste quelque chose qui me semble important pour nous en tant que peuple.

Si vous ne pensez pas à votre identité et à qui vous êtes et qui vous êtes dans un monde, à quoi pensez-vous? Je ne sais pas quoi penser d’autre. J’ai l’impression que c’est en quelque sorte l’un des sujets les plus importants que vous puissiez avoir. Vous pouvez penser à [your daily routine], vous savez, vous pouvez penser à: “Qu’est-ce que je vais manger pour le déjeuner aujourd’hui?” Mais en fin de compte, la plus grande chose que vous puissiez accomplir dans votre vie, dans la plupart des cas, c’est de se dire: “Qui suis-je?” Je me comprends et je suis d’accord avec ça et ce que votre vie va être. C’est stimulant.

io9: Avoir un autre nouveau protagoniste est-il quelque chose que nous pouvons attendre à l’avenir, devrions-nous avoir une autre saison? Aurons-nous toujours une nouvelle histoire à raconter?

Dennis: Eh bien, s’il y avait une autre saison, alors oui. C’est ce que je pense. L’une des raisons pour lesquelles la série existe comme elle l’est parce que je m’ennuie un peu facilement. J’ai besoin de nouveaux personnages. J’ai besoin de nouvelles situations. Donc, comme les trains, c’est toujours une voiture de train différente, ou oh c’est toujours un personnage principal différent. J’ai besoin de ça pour rester concentré. J’ai l’impression que si vous restez avec un personnage trop longtemps, il peut devenir un peu vicié. C’est en quelque sorte ce qui m’intéressait dans le format de l’anthologie.

io9: De toute évidence, vous ne pouvez pas me dire si nous allons avoir une troisième saison, même si je le souhaiterais. Vous avez déjà exploré la connexion, la croissance et la guérison des traumatismes. Vous êtes entré dans l’identité et ce que cela signifie d’être une personne. Quels thèmes avez-vous en magasin, où voulez-vous explorer?

Dennis: Quelque chose que je ressens beaucoup ces derniers temps, je pense que beaucoup de gens [are] se sentant probablement beaucoup ces derniers temps – il semble y avoir un peu d’empathie dans le monde. Je pense que j’y vais un peu plus. Comprendre pourquoi considérez-vous quelqu’un comme «autre»? Pourquoi considérez-vous quelqu’un comme n’étant pas «autre»?

C’est un sujet que je souhaiterais aborder.

Infinity Train: Book One sort sur DVD le 21 avril.

Pour en savoir plus, assurez-vous de nous suivre sur notre Instagram @ io9dotcom.

.