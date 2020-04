Ozark Saison 4 de Netflix: 11 choses que nous voulons pour l’avenir de la famille Byrde

Netflix l’a fait à nouveau, avec encore un autre drame original, nous ne pouvons pas nous empêcher de binge. Ozark Saison 3 est arrivée récemment, et après avoir terminé notre montre des dix épisodes, nous avons quelques réflexions sur l’avenir de la série. Ozark Saison 4 n’a pas encore été officiellement annoncé, mais étant donné que cela semble être l’une des émissions les plus populaires de Netflix, cela semble inévitable.

Ozark suit la famille Byrde, y compris Marty (Jason Bateman, qui produit également la série et dirige certains épisodes) et Wendy (Laura Linney), et leurs enfants, Charlotte (Sofia Hublitz) et Jonah (Skylar Gaertner), dans leur quête de établir une entreprise criminelle rentable dans la région d’Ozarks au Missouri. C’est un peu comme inverser Breaking Bad: initialement un modeste criminel, Marty modifie progressivement son air et commence à essayer de sortir sa famille d’un réseau criminel complexe qui implique des cartels mexicains, la foule de Kansas City, des cultivateurs de pavot psychotiques, et plus encore.

Attention: les spoilers Ozark Saison 3 à venir.

La saison 3 a vu les Byrdes entrer de plus en plus profondément dans le cartel, avec le FBI reniflant quotidiennement dans leur casino fluvial. Ruth (Julia Garner) est devenue plus désillusionnée avec les Byrdes avant de couper complètement les liens, tandis que Darlene (Lisa Emery) a en quelque sorte gagné la fidélité de Ruth et celle de ses cousins, Wyatt et Three. À la fin de la saison, Darlene et les Langmores ont conclu un accord avec la foule du KC, Wendy a transformé son frère Ben (Tom Pelphrey) en cartel pour être tué et les Byrdes ont vu Navarro assassiner Helen Pierce devant leurs yeux.

C’est une excellente configuration pour Ozark Saison 4, qui, bien que non encore officiellement annoncé, verra sûrement les Byrdes “creuser en plein centre” de l’opération de Navarro, comme l’a dit Marty.

Voici quelques autres choses que nous attendons de la prochaine saison d’Ozark.

