P.O.W. Prisonniers de guerre est la publication des archives d’arcade de cette semaine sur Switch

La sortie des archives d’arcade de Hamster sur l’eShop Nintendo Switch cette semaine est P.O.W. Prisonniers de guerre.

C’est une action à défilement horizontal battue par SNK qui a été initialement publiée dans les salles d’arcade en 1988. Elle a suivi avec une sortie sur console NES un an plus tard. Cette version Switch autonome sera disponible sur l’eShop pour 7,99 $ / 6,29 £ et prend en charge deux joueurs.

Voici quelques captures d’écran et une description du jeu:

Libérez-vous du camp de prisonniers de guerre et essayez de vous échapper de la base ennemie en atteignant l’hélicoptère de sauvetage en attente dans la zone finale.En plus des diverses attaques de mêlée menées en fonction de la combinaison de boutons, vous pouvez également ramasser des armes larguées par les ennemis et utilisez-les comme les vôtres! Vivez un jailbreak intense!

Allez-vous ajouter cette dernière version de Hamster à votre bibliothèque numérique Switch? Dites-nous ci-dessous.

.