P.T. Une vidéo montre les mouvements cachés terrifiants de Lisa

P.T. était déjà l’une des expériences de jeu les plus terrifiantes de tous les temps lors de sa première sortie en 2015, et en grande partie la méchante Lisa. Elle apparaîtrait derrière vous à des moments inattendus, et une nouvelle vidéo montre à quel point la goule effrayante fonctionnait dans les coulisses.

L’utilisateur de YouTube, Lance McDonald, a examiné le fonctionnement des apparences obscures ou implicites de Lisa dans P.T., une démo qui était à l’origine destinée à taquiner le jeu Silent Hills annulé. Il a d’abord fait son chemin dans le niveau supérieur de la maison, où vous ne voyagez jamais dans la version standard de la démo. Ici, nous voyons que lors de la première apparition de Lisa, elle regarde le sol pendant plusieurs secondes avant de retomber et de disparaître.

L’une des sections les plus effrayantes de P.T. se produit lorsque vous tentez de regarder dans une porte de salle de bain fissurée. Lisa crie et claque la porte, mais comme McDonald le montre de l’intérieur de la salle de bain, elle ne se matérialise en fait qu’un instant avant de faire cela, puis disparaît à nouveau.

La salle de bain revient également en jeu plus tard, quand une série de pas peut être entendue dans le couloir. Cette fois, il n’y a pas de trucs. Lisa attend en fait devant la salle de bain pendant que vous y êtes.

Bien que Silent Hills ait été annulé et P.T. n’est plus disponible au téléchargement, les médias sociaux de Kojima Productions ont des fans qui pensent que le jeu pourrait être relancé.

