Pac-Man Tamagotchi dévoilé pour le 40e anniversaire de Pac-Man

Vous voulez obtenir des appareils Tamagotchi encore plus uniques et spéciaux? Eh bien, vous pourrez le faire lorsque le 40e anniversaire de Pac-Man arrivera bientôt!

Dans le cadre de l’anniversaire du personnage, Tamagotchi a révélé une nouvelle Pac-Man Tamagotchi qui passera en pré-commande à partir du 5 février 2020. L’appareil a toujours toutes les mécaniques d’élevage d’animaux, mais comprend des camées directs de Pac-Man, des fantômes et bien plus encore!

Découvrez tous les détails sur le site officiel de Tamagotchi ci-dessous:

Hé Tama-Lovers, nous avons quelque chose d’excitant à partager avec vous! *roulement de tambour s’il vous plaît*

Cette année, Tamagotchi et PAC-MAN se sont associés pour offrir aux fans une nouvelle expérience virtuelle pour animaux de compagnie en l’honneur de la célébration du 40e anniversaire de PAC-MAN! L’appareil Tamagotchi mettra en vedette PAC-MAN en tant que personnage virtuel avec des fonctionnalités PAC-MAN emblématiques!

Que souhaitez-vous savoir:

● Le nouveau PAC-MAN Tamagotchi sera disponible en pré-vente le 5 février 2020 et en magasin le 15 mars 2020!

● Le PAC-MAN Tamagotchi est parfait pour le divertissement en déplacement. Il se glisse facilement dans les poches ou les sacs et il comprend même un porte-clés portable permettant aux enfants de s’occuper de leur PAC-MAN Tamagotchi où qu’ils aillent!

Caractéristiques du PAC-MAN Tamagotchi:

Élevez et nourrissez votre personnage Tamagotchi avec l’aide de PAC-MAN

PAC-MAN sauvera votre personnage Tamagotchi des fantômes et des bugs

Nourrissez votre riz Tamagotchi ou les cerises préférées de PAC-MAN

Élevez votre caractère Tamagotchi de l’oeuf au bébé à l’adulte

7 adultes inclus, déterminés par la façon dont vous prenez soin de votre personnage PAC-MAN Tamagotchi

Mini-jeux: jouez au Pac Game et au Catch Game!

Deux styles de coque différents au choix

Deux labyrinthes PAC-MAN au choix; jaune et noir

Classe d’âge: 8+

Batterie (LR44) incluse

Pas de WiFi nécessaire

Le PAC-MAN Tamagotchi est également livré dans un assortiment de luxe qui comprend un étui PAC-MAN pour protéger votre appareil!

Rejoignez le PAC et commencez à vous préparer pour une célébration d’un an en 2020 pour commémorer le 40e anniversaire de PAC-MAN en tant qu’icône de la culture pop et du jeu vidéo!

