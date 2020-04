Pachter suggère que Nintendo devrait offrir un service de style Apple Arcade

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Dans l’industrie du jeu vidéo, Nintendo est l’une des sociétés les mieux positionnées, qui a réussi à faire de ses franchises les plus emblématiques. Pour cette raison, beaucoup pensent que l’entreprise pourrait générer des revenus énormes en adoptant une position plus attrayante pour les consommateurs, tout en étant agressive sur le plan commercial. L’un d’eux est Michael Pachter, qui a récemment mentionné que Nintendo devrait créer un service de style Apple Arcade.

Dans une vidéo CNBC (via Nintendo Life), Michael Pachter, analyste de Wedbush Securities, a parlé de l’importance exceptionnelle des IP de Nintendo et de l’incroyable succès rencontré par le public. Selon Pachter, la société japonaise devrait profiter de la grande reconnaissance de sa série pour offrir un service d’abonnement de style Apple Arcade, car elle considère que ce serait un succès complet.

Au cas où vous l’auriez manqué: La construction du parc Nintendo World se déroule bien et vous pouvez consulter ici une nouvelle publicité promotionnelle.

“Une chose qu’ils ont que personne d’autre n’a, c’est une gigantesque bibliothèque, plus de 1 000 jeux portables, et s’ils émulaient Apple Arcade et y mettaient 1 000 jeux, ils auraient 100 millions d’abonnés qui leur paieraient 5 $ par mois.” Cela ne se reflète pas dans le prix de leur action car ils ne l’ont pas encore monétisé, mais si vous regardez Nintendo dans le futur, je pense que c’est la réponse », a déclaré Pachter.

Comment un service Nintendo fonctionnerait-il avec le modèle Apple Arcade?

Ce service Apple propose une large sélection de titres mobiles en échange d’un chiffre mensuel. Il s’agit d’un abonnement avec lequel les joueurs peuvent accéder à de nombreux jeux sans frais supplémentaires, quelque chose comme Xbox Game Pass, étant donné, bien sûr, que les titres proposés peuvent varier leurs valeurs de production.

Nintendo a déjà un tel service, qui fait partie de Nintendo Switch Online, grâce auquel les joueurs ont accès à de nombreux jeux rétro. Cependant, ce service pourrait être plus attrayant si Nintendo offrait plus de jeux ou même des lancements plus récents et exclusifs pour les abonnés, avec un prix plus élevé, certainement. Jusqu’à présent, on ne sait pas si Big N a l’intention de le faire un jour.

Comme vous pouvez le voir, l’opinion de Michael Pachter coïncide avec celle de ValueAct Capital Partners, dans le sens où ils voient un grand potentiel dans l’entreprise qui peut même être aussi grand que celui de Tencent et Netflix.

Une chose est sûre, c’est que Nintendo essaie de plus en plus intensément de porter sa franchise au-delà des jeux vidéo, tels que le monde des vêtements et des jouets, grâce à des alliances récentes avec Levi’s et LEGO, respectivement, entre autres.

Que pensez-vous de l’avis de Pachter? Pensez-vous que Nintendo devrait s’aventurer dans cette classe de services premium au-delà du catalogue offert par son service de jeux rétro Nintendo Switch Online? Dites-le nous dans les commentaires.

Quelque chose qui fait peut-être penser à Pachter que cet abonnement serait très réussi est la grande réponse que les fans ont eu au lancement d’Animal Crossing: New Horizons, qui a réussi à captiver et à vendre des millions d’unités en très peu de temps. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Nintendo si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.