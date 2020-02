Page officielle de la PS5

Sony ouvre la première page de la console pour recueillir les courriels des utilisateurs intéressés à recevoir des nouvelles

Sony vient d’ouvrir la première page officielle consacrée à la PS5. Sous le logo de la console, une phrase qui rappelle que “Playstation 5 arrive” et la date déjà connue de fin 2020, l’espace n’offre aucune information qui n’était pas déjà connue, mais permet aux utilisateurs de s’inscrire avec leur courrier et leur date de naissance pour recevoir des informations à l’avenir.

Le site ajoute le paragraphe suivant : “Nous avons commencé à partager les incroyables fonctionnalités que vous pouvez attendre de la PlayStation, mais nous ne sommes pas tout à fait prêts à dévoiler entièrement la prochaine génération de PlayStation. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les mises à jour au fur et à mesure que nous les publions, y compris les nouvelles concernant la date de sortie de la PS5, le prix de la PS5 et le prochain catalogue des jeux de lancement de la PS5”.

PS5 Journée d’information

C’est le point culminant d’une journée remplie de nouvelles sur la PlayStation et, en particulier, sur la nouvelle génération de PlayStation. Ce matin, nous savions que les ventes de PS4 étaient en baisse, s’élevant actuellement à 108,9 millions d’unités (la référence serait PS2 et ses 158 millions d’unités). Il a également été rapporté qu’il n’y a pas de prix pour la PS5 pour le moment, de sorte que nous pouvons anticiper la tension entre Microsoft et Sony pour ajuster le prix de leurs machines et ne pas perdre de compétitivité, ce qui s’est avéré être la clé dans les démarrages d’autres générations. Et nous avons également appris l’intention de Sony de rendre la transition vers la PS5 par les utilisateurs de la PS4 “douce”, ce qui est attendu étant donné l’architecture équivalente que les deux machines partageront.

Peu à peu, Sony lève le rideau sur son engagement pour l’avenir, bien que le monde attende toujours des nouvelles du lancement de la machine, qui devrait avoir lieu dans le courant de cette année.