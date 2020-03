Paizo annonce la sortie de Pathfinder Beginner Box en novembre

Paizo cherche à faciliter l’accès des nouveaux joueurs à Pathfinder, en lançant une «boîte pour débutants» pour le jeu plus tard cette année. La société a annoncé vendredi que la Pathfinder Beginner Box sera lancée en novembre et contiendra tout ce dont les joueurs ont besoin pour apprendre à jouer et à exécuter des jeux dans le système.

La Pathfinder Beginner’s Box fait suite à la sortie de la Starfinder Beginner Box en mai de l’année dernière. Cette boîte contient à la fois les manuels, les dés, les pions pour les cartes de combat du héros (aka Player’s) et de GM. De même, la Pathfinder Beginner Box comprendra, par Paizo:

Un manuel du héros de 80 pages, comprenant des règles pour la génération de personnages, une aventure en solo, des compétences, des sorts et de l’équipement.

Un manuel du maître de jeu de 96 pages, contenant une aventure d’introduction, plus de 20 pages de monstres, des règles pour construire votre propre aventure et des objets magiques.

Quatre personnages prédéfinis pour que vous puissiez sauter directement dans l’action et quatre feuilles de personnage vierges si vous voulez créer votre propre héros.

Plus de 100 personnages et pions monstres à utiliser sur la carte d’aventure recto-verso en couleur.

Quatre cartes de référence pour aider les joueurs à se souvenir de leurs actions.

Un ensemble complet de dés polyédriques, y compris un d20, d12, d10, d8, d6 et d4.

Vous pouvez précommander la boîte Pathfinder ici.