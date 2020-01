Pa’lante, Kotaku

Capture d’écran: Sony Interactive Entertainment

Il y a beaucoup de raisons de ne pas écrire sur les jeux vidéo. Pendant la majeure partie de ma carrière, j’ai écrit pour des publications grand public peu concernées par l’industrie des jeux. On m’a proposé un emploi à Kotaku parce que j’avais trouvé un moyen de faire de la critique de jeux en dehors du domaine du journalisme de jeux. J’ai rarement eu un éditeur qui comprenait de quoi je parlais, et la plupart de leurs patrons ne considéraient pas les jeux comme une zone de couverture essentielle.

Je me suis contorsionné pour trouver des angles que je ne pensais pas possibles, j’ai profité d’hypothèses étroites et les ai exploitées pour dissimuler des choses qui ne seraient pas là autrement. Le lancement de Fallout 76 a été un gros problème pour les personnes qui jouent à des jeux vidéo. Pour les éditeurs qui n’ont probablement pas de console et qui ne joueront jamais à un jeu PC … c’est une portée. De quoi les gens des médias grand public se soucient-ils de nos jours? Podcasts? Sûr. Ensuite, vous les convaincez que ce n’est qu’à quelques pas de cela.

À ce jour, je ne sais pas si beaucoup de ces patrons étaient au courant de la couverture du jeu vidéo que j’ai écrite pour eux, ou si je le faisais. Ils auraient été bien si j’avais complètement abandonné les jeux pour écrire sur les films et la télévision – ce qui était juste, parce que c’était ce que j’avais été engagé. En écrivant sur les jeux de cette façon, sachez que vos éditeurs s’en moquent et que cette écriture est effectivement inessentielle à l’existence de la publication vous désabuse de beaucoup de conneries.

Il n’y a aucune réelle incitation pour le monde à prêter attention aux jeux vidéo. Vous pouvez complètement quitter le monde du jeu, ne vous en souciez pas et vous débrouillez bien: personne ne vous refusera de ne pas connaître Final Fantasy comme il le ferait si vous n’aviez jamais entendu parler de Game of Thrones.

À mon avis, ce sont des conneries. Cela ne le rend pas faux. Mais ignorer les jeux vidéo a des conséquences: la culture et l’industrie autour des jeux vidéo sont souvent une boîte de Pétri de personnes et de technologies se heurtant en miniature. Il y a des gens qui n’ont aucune idée des streamers, de YouTube ou des guerres culturelles en ligne. Un projet de ma carrière suggère que, s’ils avaient accordé un peu plus d’attention aux jeux, ils en connaîtraient peut-être plus sur la culture.

La culture des jeux et la culture «plus large» ne sont pas des entités distinctes. La seule raison pour laquelle ils existent de cette façon est parce que nous vivons toujours dans un monde de gardiens: les sociétés de médias dirigées par une vieille garde maladroite ne voulant pas autoriser les jeux sur leur plate-forme, les spécialistes du marketing qui ont choisi de vendre des jeux vidéo de manière agressive à un étroit (principalement blanc, principalement des hommes) démographiques et des calculateurs de chiffres qui préfèrent traire cette même foule pour plus d’argent que d’élargir la base de personnes qui jouent à des jeux.

Bien sûr, la culture des jeux telle qu’elle existe partage cette folie. Dans la mesure où il a permis aux excès d’une minorité bruyante et toxique de le caractériser, dans la mesure où l’industrie du jeu et la communauté des jeux se sont largement contentés d’exister de manière isolée, et maintenant la presse grand public se demande souvent si les jeux vidéo sont un terrain fertile pour les nationalistes blancs. Les jeux vidéo doivent être appris et personne ne veut enseigner à personne.

Il y a une chose étrange et alarmante qui se produit lorsque vous vieillissez: les gens cessent d’expliquer les choses. C’est calme – si silencieux que vous ne le remarquerez peut-être jamais. Vous pensez peut-être que vous faites quelque chose de mal, que c’est de votre faute. Ce n’est pas. Cela arrive à tout le monde. C’est peut-être la partie la plus triste de grandir. Le monde perd patience pour vous.

Un secret ouvert sur le journalisme moderne est que personne ne vous apprend vraiment à le faire. Il y a une école de journalisme, mais elle est coûteuse et toutes ses leçons sont pâles par rapport à une expérience de première main. Mais les sociétés de médias, vidées par des sociétés de capital-investissement et une gestion à courte vue, sont constamment surchargées de travail et manquent de personnel, n’ont pas les ressources pour former officiellement de nouvelles recrues inexpérimentées comme un restaurant, par exemple, un cuisinier en ligne. Vous devez mériter le travail avant même que vous ne soyez considéré, et faire un travail qui rend un éditeur envieux pour peut-être décrocher un emploi.

Bonne chance si vous voulez apprendre à être critique. Vous voulez être critique de jeux? Vous n’en gagnerez certainement pas. Pendant un petit moment, je l’ai fait. C’est comme tricher.

Savez-vous combien de raisons il y a de ne pas écrire sur les jeux vidéo? Les plus évidentes sont pratiques: il n’y a pas d’emploi, il n’y a pas d’argent, et les rares opportunités qui existent circulent principalement parmi le même groupe de personnes qui le font depuis longtemps, dont beaucoup d’amis. Mais il y en a d’autres, appelez-les risques professionnels: un sous-ensemble souvent hostile de commentateurs et de trolls Internet, un contingent suffisant de créateurs de contenu dédiés à attiser cette hostilité, et une culture de l’industrie tellement ancrée dans la masculinité blanche qu’elle est encore plus susceptible de chasser diverses voix que de les accueillir.

Tout cela pesait lourdement sur mon esprit quand on m’a proposé un poste à Kotaku, et honnêtement? C’est écrasant, même avec toute cette merde cool, comme apprendre à écrire sur les jeux vidéo pour gagner sa vie et le faire aux côtés de gens comme Luke Plunkett et Heather Alexandra. Je savais à quoi ressemblait ce coin de la culture, et je savais que je n’étais pas le genre de personne ou d’écrivain pour lequel cela avait fait beaucoup de place.

J’ai décidé de partir. Mes raisons sont simples: ces publications sont actuellement détenues et exploitées par une équipe de gestion destructrice qui refuse de s’engager avec ses employés de bonne foi, malgré leur désir clair et déclaré de créer certains des sites Web les meilleurs et les plus gratifiants sur Internet.

Vous frappez publier et espérez pour le mieux. Vous prenez vos morceaux s’il y en a à donner, écoutez ceux qui ont articulé ce qui se trouve dans vos angles morts. Vous formez une autre question. Vous recommencez. Vous devez écrire comme si le sol allait sortir de dessous à tout moment, car il le fera. Quelqu’un qui ne se soucie pas de vous faire plaisir, peu importe la qualité de l’écriture, deviendra éventuellement votre patron. Quelqu’un finira par vous dire d’arrêter. Vous devez donc écrire de toute urgence, car tout le projet n’a de pouls que tant que vous y travaillez.

Le monde va perdre patience pour moi. L’univers tend vers l’entropie; le progrès n’est pas l’arc naturel de notre culture. Il faut le défendre avec passion, avec une endurance surhumaine et une persévérance tenace. L’industrie des médias s’effondre, et avec l’effondrement vient la retraite: à la sécurité, à ce qui est connu, à ce qui a fonctionné auparavant. Tu sais ce qui ne fonctionnait pas avant? Une industrie diversifiée pleine de journalistes et de critiques queer et bruns, prêtant attention au genre de choses que leurs collègues blancs n’auraient jamais remarqués, parlant à ces communautés dans leur propre langue. Cela n’a jamais fonctionné parce que cela n’a jamais été autorisé, et donc c’est un risque. Les risques sont difficiles à trouver en temps de crise.

Les hommes de ma famille adorent Rocky Balboa. Pour un homme blanc, il y avait beaucoup de choses sur lui que nous pouvions comprendre. Il n’était pas du genre à l’école. Il n’avait pas beaucoup de structure de soutien. Son monde pouvait être mesuré en blocs; ses ambitions n’allaient pas bien plus loin que de nourrir sa tortue. Mais il a cette idée: il peut peut-être affronter le champion du monde des poids lourds. Ne pas gagner. Il ne peut pas gagner. Mais 12 tours? Il peut tenir 12 tours. Peut être. Ils appellent ça aller la distance.

Je pense avoir lu une fois que Stephen Totilo, rédacteur en chef de Kotaku, a fait ses débuts dans un magazine de boxe. C’est drôle que nous n’ayons jamais pu en parler, même si je me suis probablement rapidement fait passer pour une fraude, me souvenant de presque aucun des combats que j’ai regardés avec mon grand-père et presque tout des films. Je suppose que je pensais avoir plus de temps.

Voici une conversation que j’ai eue avec Stephen, qui a finalement conduit à l’écriture de cette pièce: j’écris comme quelqu’un qui n’appartient pas parce que je ne l’ai jamais fait, pas la façon dont cette industrie est mise en place. Mais je crois aussi que le journalisme doit être un domaine plein de gens qui n’appartiennent pas, qui sont perpétuellement mal à l’aise, résistants au discours cyclique et à l’idée qu’ils méritent d’être ici. C’est la seule façon d’avoir la prochaine conversation, celle qui vient après le diagnostic: sur un grave manque de représentation dans l’industrie et dans les publications qui la couvrent, sur les conditions de travail abusives, sur la durabilité et l’élargissement de la notion de qui obtient faire et écrire sur les jeux.

Je ne me sens toujours pas comme un écrivain de Kotaku, bien que j’en sois un, j’ai été soutenu comme un seul et, si les circonstances étaient un peu différentes, je le resterais. Je ne sais pas si j’ai réussi quelque chose en mon temps. Je ne me sentirai pas comme avant d’avoir vu ce qui se passera ensuite: si cette publication et d’autres continuent d’embaucher des gens à la fois comme moi et très différents de moi, des gens qui sont prêts à bousculer les structures de soutien de nos hypothèses et à regarder obstinément pour d’autres réponses, les façons dont tout cela peut être différent, mieux, plus comme le monde des gens qui jouent à des jeux, pas seulement ceux qui en parlent sur Internet.

C’est un objectif trop grand pour une seule personne. Le progrès est un jeu de pouces et les revers sont mesurés en pieds. Mais ça va. Je ne cherchais jamais à gagner. Je pensais juste pouvoir tenir la distance.

