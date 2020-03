Panzer Corps 2: La revue Kotaku

Le premier Panzer Corps, sorti en 2011, est l’un des meilleurs jeux de stratégie de tous les temps sur PC. Intemporel et avec une énorme bibliothèque de contenu supplémentaire, c’est toujours très amusant même aujourd’hui, donc c’est la suite de 2020 a beaucoup à prouver et beaucoup à justifier.

Panzer Corps 2 est votre classique jeu de stratégie au tour par tour hexagonal, la deuxième version majeure de ce type au cours des six derniers mois après Unity of Command II. Tout en s’appuyant très fortement sur l’influence du Panzer General de 1994, tout ceux qui ont joué de Fire Emblem à XCOM sauront se familiariser avec les bases de Panzer Corps.

C’est un genre figé dans le temps, que j’ai vu certaines personnes critiquer en ce qui concerne ce jeu, mais cela ne me dérange pas du tout. Il y a une raison pour laquelle les deux jeux que je viens de mentionner ont innové en dehors du champ de bataille, avec des trucs comme les relations, le butin et la mort, parce que la nature fondamentale des tactiques au tour par tour est tellement ancienne et éprouvée (des milliers d’années et ça compte!) t vraiment besoin d’en faire beaucoup

En ce qui concerne l’application de cela dans un contexte de la Seconde Guerre mondiale, Panzer General a construit des jeux de guerre de table classiques et l’a presque perfectionné, puis quand il est devenu trop long dans la dent, Panzer Corps est intervenu et a répété l’exploit. Maintenant, c’est au tour de Panzer Corps 2 d’apporter cette même formule dans les années 2020, et pour la plupart, il fait un sacré bon travail.

Dans la campagne de Panzer Corps 2, la pièce maîtresse du jeu, vous incarnez un général allemand chargé de construire une armée puis de la mener pendant toute la Seconde Guerre mondiale, de la Pologne à la France en passant par l’Afrique du Nord, la Russie et au-delà. À chaque bataille, vos unités acquièrent plus d’expérience et peuvent être améliorées, et à certains moments, vous avez la possibilité de choisir le chemin de votre campagne, ce qui peut conduire à des batailles et des résultats différents.

C’est exactement ce que vous avez fait à la fois dans Panzer General et Panzer Corps, donc l’une des choses qui aident à différencier ce nouveau jeu est sa refonte graphique massive. C’est maintenant le jeu le plus impressionnant de ce type sur PC, avec des unités 3D complètes qui tournent autour de la carte, tournent leurs tourelles et explosent magnifiquement. En effet, tout l’écran, du paysage aux peintures personnalisées que vous pouvez donner à chaque unité, regorge de couleurs et de dynamisme, ce que j’apprécie vraiment dans des jeux comme celui-ci où tout ce que je fais dans 90% des cas, c’est regarder la carte.

Un autre grand changement, du moins en ce qui concerne mes souvenirs flous des anciens jeux, est le degré de différence entre les unités. Dans Panzer Corps 2, il existe une variété insensée d’unités, avec des chars numérotés par dizaines, et elles ont toutes des statistiques très différentes. Certaines variantes du même char peuvent être bonnes contre l’infanterie, d’autres contre les blindés, et c’est à la fois difficile à suivre mais aussi super important.

Envoyez le mauvais char contre la mauvaise unité ennemie sur le mauvais terrain et cela peut être un toast. Mais trouver le bon, quand en un coup d’œil ils se ressemblent tous, demande beaucoup d’étude et d’essais et d’erreurs (heureusement, dans la plupart des difficultés, Panzer Corps 2 a un bouton d’annulation très généreux). Il peut être extrêmement frustrant de flanquer votre adversaire avec une armure, de plonger dans son infanterie non protégée et de constater que le modèle spécifique du Panzer III que vous avez envoyé est inutile pour la tâche.

Panzer Corps 2

Citation au dos de la boîte

Une chance d’entendre Arnold Schwarzenegger vous donner des briefings sur la mission

type de jeu

Tactiques au tour par tour

Aimé

Un mélange fantastique d’engagements de type puzzle avec des manœuvres stratégiques spacieuses

N’a pas aimé

Les missions finales sont des conneries. Le système d’encerclement semble un peu cassé

date de sortie

19 mars 2020

joué

Environ 45 heures, terminant la campagne une fois. J’ai tourné en rond et je suis maintenant à mi-chemin de ma deuxième manche, prenant toutes les différentes missions de la campagne de ramification.

Cependant, une fois que vous aurez compris cela, vous commencerez à comprendre ce qui fait de ce jeu un si bon jeu et une telle amélioration à bien des égards par rapport à son prédécesseur. Dans la même veine que l’unité de commandement, bien que moins dévoué à sa poursuite, Panzer Corps 2 peut parfois ressembler davantage à un jeu de puzzle qu’à un jeu de stratégie, car vous faites glisser vos unités très spécifiques sur la carte en cherchant à bloquer et à exploiter des faiblesses dans la ligne de front également spécifique de votre adversaire.

Seulement ici, c’est plus de ce que je recherche dans ce genre d’expérience. Unity of Command ressemblait un peu trop à un jeu de puzzle, sans l’échelle ni la liberté que j’aime des jeux tactiques de la Seconde Guerre mondiale (Order of Battle le fait très bien, par exemple), mais Panzer Corps 2 obtient l’équilibre juste. Il y a suffisamment de variété d’unités pour vraiment déconner avec différentes stratégies, mais une fois que l’ennemi est rencontré, c’est toujours un petit défi amusant de voir comment les casser. Et puis une fois que vous les avez fêlés, il y a la joie de trouver un espace ouvert derrière eux pour la satisfaction de certains flancs et encerclements.

Non pas que Panzer Corps 2 le révèle pendant ses premières heures. Vos premières avancées à travers la Pologne et la France sont des combats piétons et faciles sur de petites cartes pendant que vous apprenez les cordes contre une opposition plus faible. Une fois que vous avez frappé l’Afrique du Nord et la Russie, le jeu commence vraiment à briller. Ces campagnes de mi-guerre, ainsi que les batailles en Italie, sont presque parfaitement équilibrées et ont été une explosion absolue pour me frayer un chemin.

Malheureusement, la campagne culmine trop tôt. La campagne de Panzer Corps 2 a été conçue pour simplement devenir plus difficile plus profond, quelle que soit la qualité ou l’état supposé de votre opposition, et le jeu renonce à essayer de vous vaincre avec stratégie et cache simplement des tonnes d’unités puissantes pour vous précipiter. vos moments les plus exposés.

Cela rend la réalisation de ces dernières cartes plus une question d’apprentissage des scripts de l’IA que de réaction à des stratégies plus organiques, ce qui est vraiment dommage, car les missions finales d’un jeu comme celui-ci – qui, comme son prédécesseur, impliquent des hypothèses historiques assez importantes – étaient généralement le plus amusant. Ici, cependant, ce ne sont que des conneries.

Il n’y en a que quelques-uns cependant, donc ça n’a pas gâché toute l’expérience pour moi. La nature branchée de la campagne signifie qu’une relecture peut vous procurer un nombre étonnamment élevé de toutes nouvelles cartes à jouer à chaque fois, et il existe des scénarios uniques que vous pouvez jouer aussi avec un éditeur, donc être déçu par quelques missions n’est pas une rupture dans le grand schéma des choses.

De plus, comme c’est souvent le cas avec les jeux de stratégie sur PC, et dans ce genre en particulier, je m’attends à ce que dans les mois et les années à venir, nous verrons beaucoup de contenu supplémentaire pour Panzer Corps 2, élargissant l’action à de nouveaux théâtres et nous donnant différentes factions pour jouer. Ce qui, à long terme, rendrait la fin ratée de cette campagne pas vraiment une fin.

Panzer Corps 2 avait beaucoup à faire, à la fois en raison du succès de son prédécesseur mais aussi du fait que les éditeurs Slitherine ont une série concurrente, Order of Battle, qui a déjà amélioré tellement de choses que Panzer Corps a fait.

Cette suite en fait assez pour justifier de se tenir debout sur ses propres mérites, trouvant un endroit confortable entre les offres de son rival. Je joue normalement toujours à un jeu comme celui-ci pendant mon temps libre, et je suis convaincu que c’est celui auquel je jouerai beaucoup plus jusqu’en 2020.

