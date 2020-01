Paper Mario et Metroid en 2D pourraient revenir en 2020 (Rumeur)

Tout au long de la vie, il y a eu des rumeurs dans tous les domaines de l’existence, mais en particulier ces dernières années et en se concentrant sur le monde des jeux vidéo, il y a eu une véritable prolifération de soi-disant fuite ou initiés, des gens qui prétendent avoir des sources ultra fiables de informations, pour appartenir pleinement à une entreprise importante ou connaître d’autres personnes qui travaillent à l’intérieur et qui doivent garder leur identité secrète afin de ne pas recevoir de pénalité pour violation du devoir professionnel de confidentialité. Le fait est que ces types de filtres ont généralement raison le même nombre de fois qu’ils se trompent, ce qui est juste par hasard, en intuitionnant simplement ce que les entreprises pourraient être intéressées à lancer ensuite pour avoir du succès commercial, sachant bien ce qui peut Les joueurs aiment après des années d’expérience. Avec tout cela, nous voulons dire que toutes les soi-disant “filtration” face aux futures versions, en particulier des IP du Great N, qui sont celles qui suscitent plus d’attentes et donc celles qui ont plus d’initiés doivent être prises avec des pincettes et attendre Voyons voir, avec un peu de scepticisme et ensuite ne pas repasser inutilement, s’ils sont enfin rencontrés. Il est vrai qu’un leaker bien connu, qui a apparemment réussi à certaines occasions, revient se mouiller à cette occasion pour faire avancer deux grosses bombes: le retour de deux sagas bien connues de Nintendo cette année, un nouvel épisode de Paper Mario et de Metroid en 2D – c’est-à-dire qui se démarque du développement bien connu de Metroid Prime 4, qui est en 3D.

Après y avoir étudié un peu, je le trouve suffisamment fiable pour compléter les mentions de Paper Mario et Metroid (pas Prime 4) pour 2020. Je tweeterai les détails que je soutiens en fonction des entretiens que j’ai eu.

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

En cas de vérité, ce serait une excellente nouvelle puisque les deux sagas ont été un peu paradoxales ces derniers temps (les dernières années), le premier passant par des titres de réception ambigus depuis l’époque de la Wii, et le second hors de la carte sauf pour Metroid 2 Samus Returns en 3DS, le remake du GameBoy original. Selon le bailleur mentionné, la nouvelle version du plombier version papier tentera de revenir à son glorieux passé de l’ère GameCube, et quant à la possible nouvelle aventure bidimensionnelle de Samus, cela pourrait être une sorte de suite de Metroid Fusion de GBA . Encore une fois pour mentionner que tout cela est une rumeur, peu importe à quel point un bailleur réputé l’approuve, il ne reste donc qu’à attendre qu’un nouveau Direct soit chargé de vérifier toutes ces informations filtrées supposées.

Paper Mario donne tout face aux incursions futures dans la console hybride

Paper Mario revient à ce qu’il était en 2020

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Le jeu 2D Metroid semble en fait être lié à Fusion, il semble également qu’il soit défini pour cette année.

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Source

Connexes