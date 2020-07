Le 17 juin 2020, nous pouvons revisiter un monde entièrement fait de papier et d’autres matériaux avec lesquels faire de l’artisanat grâce à Paper Mario: The Origami King. Ainsi, dans cette nouvelle aventure du plombier en papier le plus polyvalent de l’histoire des jeux vidéo, nous visiterons toutes sortes de nouveaux emplacements tout en essayant de conserver le roi Origami (qui a commencé à doubler tous les habitants du royaume des champignons), et l’un de ceux les emplacements seront les café, dont maintenant nous pouvons entendre votre sujet grâce à une nouvelle vidéo partagée par le Big N via les réseaux sociaux.

Voici comment sonnera la mélodie de fond dans la cafétéria de Paper Mario: The Origami King

🔊 Délectez-vous de l’odeur du café fraîchement moulu et détendez-vous avec les accords de guitare de la chanson thème jouée dans le #PaperMario: The Origami King Cafe, disponible le 17 juillet! Oubliez les soucis… ☕ pic.twitter.com/1S3gRlUzKT – Nintendo Spain (@NintendoES) 4 juillet 2020

Les cafétérias sont souvent des endroits calmes où les clients se délectent des différentes saveurs et arômes du bon café, et cela devait également être le cas dans Paper Mario: The Origami King. Ainsi, grâce à la nouvelle vidéo qui a été partagée sur le réseau social Twitter, nous pouvons écouter une chanson des plus relaxantes qui, grâce aux instruments à cordes, transmet une certaine paix et tranquillité, un environnement qui se marie parfaitement avec un bon café . Et c’est que bien que Mario soit cette fois en papier, il ne veut pas rater ce moment de détente dans un environnement des plus relaxants!

De cette façon, et en écoutant ce nouveau thème, nous ne pouvons attendre que quelques semaines de plus pour faire face au Roi Origami et ainsi faire en sorte que chacun des habitants de ce royaume retrouve sa forme originale, très lisse et sans aucun plier. Et vous, voulez-vous accompagner Mario, Olivia et compagnie afin de rétablir la paix douce qui régnait avant que ce roi ne les attaque?

