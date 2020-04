Paper Zelda, ce serait le jeu recréé par un fan

Il y a beaucoup de jeux pour lesquels les fans réclament, mais autant qu’ils le demandent, il semble que les entreprises n’écoutent pas. C’est le cas de sagas comme Super Mario Strikers, F-Zero, Kid Icarus ou Paper Mario, dont les fans à chaque fois qu’il y a une Nintendo Direct, ils espèrent qu’au moins un aperçu d’entre eux apparaîtra dans la présentation. Bien que, comme nous l’avons vu dans le dernier Nintendo Direct, il n’y en ait aucune trace. Cependant, d’après l’une des sagas que nous avons mentionnées, il semble qu’il y aura des rumeurs d’un jeu possible pour Nintendo Switch, et c’est que tout indique que nous aurons bientôt un nouveau titre de la saga Paper Mario.

Voici à quoi ressemblerait un Paper Zelda

Comme tout est possible, de nombreux fans imaginent des croisements possibles ou de nouvelles formules pour leurs jeux vidéo préférés. Dans ce cas, la chaîne YouTube 64 Bits, a mélangé deux sagas Nintendo bien connues telles que The Legend of Zelda et Paper Mario, et ils ont imaginé comment leur fusion serait, créant un teaser d’un possible Paper Zelda. Dans la vidéo, nous voyons le protagoniste inconditionnel de la saga, Link, parcourir des scènes et rencontrer des personnages de plusieurs de ses jeux, parmi lesquels le très attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo , que nous avons adoré et qui sait s’ils ont donné une bonne idée à Nintendo.

Voir aussi

Source

Connexes