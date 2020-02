Par coronavirus, Blizzard transfère le Masters Tour 2020 à Los Angeles

Le coronavirus a déjà considérablement affecté l’industrie du jeu vidéo. Il a été récemment révélé que Amérique et Europe souffrirait d’une pénurie de Nintendo Switch en raison de cette maladie, en plus de la PS5 et la nouvelle Xbox Ils pourraient être retardés pour la même cause. Maintenant, la personne touchée était Blizzard Entertainment, qui, en raison de cette flambée, ont décidé de transférer le Visite des Hearthstone Masters. Alors qu’à l’origine, il devait avoir lieu en Indonésie, cet événement aura désormais lieu dans la ville de Les anges.

A travers un communiqué, l’entreprise a présenté ses excuses, mais s’assure que tout cela est de prendre soin de la santé des participants. Il Tournée des maîtres maintenant, il aura lieu dans le NGE Studios à Los Angeles, du 20 au 22 mars. Plus de 300 participants du monde entier se disputeront plus de 250 000 $ en prix, qui font partie de la cagnotte totale de 3 millions de dollars.

Pour compenser tous ceux qui avaient déjà planifié leur vol vers Indonésie, Blizzard offrira un bonus de 250 $ à tous les concurrents classés qui doivent désormais Les anges. Pour ce faire, les joueurs doivent uniquement soumettre des documents prouvant le changement de réservation.

Source: Blizzard Entertainment

