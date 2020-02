Par coronavirus, Facebook annule son événement le plus important de l’année

Le coronavirus continue d’avoir un impact sur des événements massifs liés au monde de la technologie. Facebook, la société propriétaire du réseau social du même nom et Oculus, a annoncé qu’elle devait annuler son plus grand événement de l’année en raison de COVID-19.

Facebook a annoncé qu’en raison de préoccupations liées à la propagation du coronavirus, il avait décidé d’annuler le F8. Il s’agit d’une conférence pour les développeurs qui se tiendra à San José, en Californie, les 5 et 6 mai 2020.

Au cas où vous l’auriez manqué: Facebook acquiert une société de cloud gaming

«C’était une décision difficile à prendre; F8 est un événement incroyablement important pour Facebook et est l’une de nos façons préférées de célébrer chacun d’entre vous dans le monde. Mais nous devons donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos partenaires développeurs, de nos employés et de tous ceux qui contribuent à faire de F8 une réalité », a déclaré Konstantinos Papamiltiadis, directeur des plateformes pour les développeurs Facebook.

L’année dernière, F8 a réuni plus de 5000 développeurs, créateurs et entrepreneurs du monde entier. Par conséquent, l’édition 2020 devrait avoir un nombre similaire de participants.

Maintenant, l’annulation de F8 ne signifie pas que Facebook oubliera sa communauté. Au lieu de cela, l’entreprise organisera des événements locaux, ainsi que du contenu numérique tel que des vidéos et des diffusions en direct. Il convient de mentionner que la société a enregistré plus de détails à ce sujet.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture liée au coronavirus. D’un autre côté, vous en saurez plus sur Facebook.

Source

.