Paradox annonce le “meilleur” exercice de son histoire pour 2019

La société suédoise de jeux Paradox Interactive a connu son meilleur exercice en 2019.

Dans le rapport de la société pour l’année se terminant le 31 décembre 2019, le PDG Ebba Ljungerud a déclaré qu’il avait réalisé des revenus et des bénéfices records au cours du dernier exercice. Paradox a généré 1,3 milliard de kr (128,9 millions de dollars) de revenus en 2019, soit une augmentation de 14% d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté de 3%, atteignant 476 millions de kr (46,7 millions de dollars).

En 2019, la société a poursuivi sa stratégie de publication de titres qui ont une longue durée de vie, avec de nombreux revenus provenant des extensions, des DLC et d’autres contenus post-lancement. Paradox, historiquement une entreprise centrée sur les PC, a également accru son attention sur le marché des consoles, levant le plafond de l’argent qu’elle peut gagner.

“2019 a principalement été consacré à la construction de l’avenir”, a écrit Ljungerud.

“Au cours des douze derniers mois, nous avons investi plus que jamais dans le développement de jeux ainsi que dans le marketing et l’organisation. Seule une petite partie des investissements de cette année a été consacrée aux jeux qui ont été lancés et qui ont généré des revenus en 2019. Ce sont plutôt des investissements dans les projets futurs, c’est-à-dire les jeux que nous avons l’intention de sortir et dont les revenus seront générés dans les années à venir. Nous avons connu une forte phase de développement au cours de la dernière année, ce qui signifie que les marges de la période sont limitées. Par conséquent, nous sommes extrêmement fier, malgré ces facteurs, de livrer un résultat record. “

Paradox a récemment mis plus de 20 de ses jeux dans une vente Steam afin de lever des fonds pour le soulagement des coronavirus. Fin 2019, la société a enregistré une augmentation de 30% du nombre d’utilisateurs actifs mensuels.