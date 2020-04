Paradox Interactive a clôturé 2019 avec les meilleurs résultats financiers de toute son histoire

D’excellents résultats dans une année de transition pour la société avant Bloodlines 2 et Crusader Kings sortira en 2020.

Paradox Interactive, les responsables de jeux comme Stellaris, Crusader Kings, Europa Universalis ou le récent Age of Wonders: Planetfall, parmi de nombreuses autres aventures, ont fourni aux investisseursrésumé fiscal pour l’année 2019, avec de très bonnes nouvelles pour tous: 2019 a étéLa meilleure année de toute l’histoire de l’entreprise, tant en termes de revenus que d’avantages.

Selon l’entreprise elle-même (via VGC), l’année dernière a étéune période record pour Paradox. Plus de 1 300 millions de couronnes suédoises de chiffre d’affaires, ce qui équivaut à environ 119,45 millions d’euros, et représenteune augmentation de 14% par rapport au chiffre d’affaires 2018. Le bénéfice de la société, avant impôts, s’est élevé à 467 millions de couronnes, soit environ 42,9 millions d’euros, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente.

L’augmentation des bénéfices a peut-être été moindre, mais cela est dû, entre autres, au fait que 2019 est l’année avecLe plus gros investissement de développement et de promotion jamais réalisé par Paradoxdans toute son histoire. Mais aussi, selon le PDG Ebba Ljungerud, la majorité de cet investissementcorrespond aux futurs titres et projets. Et malgré ces chiffres historiques pour l’entreprise, 2019 a tout simplement étéune année de transition pour eux, face aux poids lourds de cette année: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 et Crusader Kings III.

Si vos enregistrements sont arrivés au cours d’une année de transition, nous verrons les chiffres que la société gérera l’année prochaine après des versions comme celles-ci. Tout aussi curieux, Ljungerud remarque que, au cours de la dernière année,Les jeux Paradox ont ajouté plus de 12 millions de joueurs chaque mois, un bon afflux d’utilisateurs qui fournit une base solide pour l’étude. Si vous souhaitez connaître certains de ses titres publiés en 2019, consultez ici l’analyse d’Imperator: Rome, ainsi que l’analyse d’Age of Wonders: Planetfall. Et n’oubliez pas de vérifier les meilleurs jeux de stratégie au cas où vous recherchez de nouvelles propositions.

