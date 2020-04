Paradox met plus de 20 de ses jeux dans une collecte de fonds pour la vente de coronavirus Steam

L’éditeur de jeux suédois Paradox Interactive organise une vente de ses jeux sur Steam pour collecter des fonds afin de lutter contre le coronavirus COVID-19.

La société basée à Stockholm fera don du produit de la vente de plus de 20 de ses jeux à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à la Fondation des Nations Unies. La collecte de fonds se déroulera jusqu’au 3 avril à 18 h 00 BST et comprend des titres des adresses IP Battletech, Cities: Skylines, Hearts of Iron, Pillars of Eternity, Shadowrun et Surviving Mars.

Pour ceux qui souhaitent participer et jeter un œil aux jeux proposés, vous pouvez le faire via la page Steam de Paradox.

Voici une liste des jeux inclus dans la collecte de fonds:

BattletechBattletech Digital Deluxe EditionBattletech Mercenary CollectionVilles: SkylinesVilles: Skylines Deluxe EditionHearts of Iron IV: Cadet EditionHearts of Iron IV: Colonel EditionKnights of Pen and Paper 2Knights of Pen and Paper 2 Deluxe EditionPillars of Eternity: Definitive EditionPillars of Eternity: Hero EditionShadowrun ReturnsShadowrun Returns Dragonfall Director’s CutShadowrun: Hong Kong – Extended EditionShadowrun: Hong Kong – Extended Edition DeluxeSurviving MarsSurviving Mars: Digital Deluxe EditionSurviving Mars: First Colony EditionTyranny Deluxe EditionTyranny Standard Edition

De nombreuses entreprises et particuliers ont fait don d’argent et de revenus pour lutter contre COVID-19. Ce mois-ci, Rockstar Games a révélé que 5% des revenus de GTA Online et de Red Dead Online serviraient à aider les petites entreprises et les autres personnes concernées.

De plus, Riot Games a promis 1,5 million de dollars pour aider à lutter contre la maladie à Los Angeles. Pendant ce temps, CD Projekt Red a donné 950 000 $ pour aider les gens en Pologne.