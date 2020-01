Paradox teste tranquillement un service d’abonnement aux jeux de stratégie

S’il y a une chose à propos des grands jeux de stratégie pour PC de Paradox Interactive, c’est qu’ils sont presque toujours fantastiques. Et s’il y a deux choses, c’est qu’elles s’enlisent rapidement avec des centaines de dollars de DLC qui semblent absolument décourageants pour de nouveaux joueurs potentiels.

Prenez, par exemple, Europa Universalis IV, qui est très bien. Disons que vous en avez assez d’entendre les gens dire à quel point c’est bon, vous lisez une critique élogieuse du jeu et vous décidez de l’acheter. Vous allez sur Steam, vous consultez la page du jeu et euh

Vous sortez de là. Ce serait juste! Vous supposeriez, à juste titre, que la meilleure version du jeu en 2020 est celle avec tout ce que le DLC a boulonné à côté, et que le coût pour tout acheter – même si les consommateurs avertis savent que les bundles sont vendus pour beaucoup moins fréquemment — c’est tout simplement trop, et vous êtes libéré sous caution.

Si tout cela vous ressemble, alors vous êtes exactement le type de personne que Paradox cible avec un nouvel essai très doux d’un service d’abonnement, destiné uniquement aux joueurs de l’EUIV. Fondamentalement, au lieu d’acheter ces choses à l’avance, les joueurs pourraient payer des frais mensuels et avoir accès à tout cela immédiatement à la place.

Bien que les détails exacts du service ne soient pas encore annoncés, les fans d’EUIV ont découvert le code de l’essai dans la dernière mise à jour du jeu, après quoi Paradox l’a rendu officiel et a offert quelques détails comme le fait qu’un service d’abonnement ne remplacera pas la façon dont les jeux sont actuellement vendus ou tarifés, et s’adresse aux nouveaux joueurs plutôt qu’aux joueurs existants (les fans hardcore ont tendance à accumuler ce DLC au fil du temps, et l’EUIV a six ans à ce stade).

Tout cela sonne bien, mais cela ne prend pas d’oracle pour comprendre que c’est quelque chose que Paradox pourrait facilement étendre pour couvrir d’autres jeux comme Crusader Kings II.

.