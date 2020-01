Paradox teste un service d’abonnement pour Europa Universalis V

Paradox testera un service d’abonnement pour Europa Universalis V.

Selon un article du forum, l’idée derrière le service est de rendre l’expérience Europa Universalis V complète plus accessible aux nouveaux joueurs.

Cependant, le studio a déclaré que le jeu et le DLC peuvent toujours être achetés de manière normale pour ceux qui le préfèrent.

“Nous avons entendu pendant des années de nouveaux joueurs existants et potentiels que le coût pour obtenir le jeu et toutes les extensions à la fois est assez cher (et peut être décourageant pour les fans de EU4 complètement nouveaux), il a été pris en charge pendant près de 7 ans après tout, “a déclaré le poste.

“Un modèle d’abonnement nous a été suggéré à de nombreuses reprises, nous avons donc pensé effectuer un test pour voir à quel point un tel service serait populaire.”

La société effectuera une série de tests, une nouvelle mise à jour 1.29.4 a été publiée pour faciliter les expériences. Tous les mods qui fonctionnaient avec le correctif précédent fonctionneraient avec la nouvelle mise à jour.

Paradox a assuré sa base de joueurs que le jeu ne sera pas affecté pendant les tests.

“Nous menons quelques expériences visant à réduire le seuil pour que les nouveaux joueurs accèdent à l’expérience complète de l’UE4”, a déclaré le journal.

“Nous abordons cela d’une manière basée sur les données, quelque peu liée à ce que nous avons fait dans CK2 il y a quelques années (et ce test s’est avéré formidable quand il s’agit de développer la famille CK2 dans le monde entier), ce qui signifie que nous ne pouvons pas pleinement divulguer à quoi il ressemblera exactement, car cela interférerait avec le test.

“Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il est entièrement et complètement facultatif et ne nécessite aucune interaction avec lui.”

Le message a continué: “Nous espérons que ces expériences n’auront pas d’impact négatif sur votre expérience de jeu, mais, puisque les mises à jour ont le potentiel de provoquer des effets imprévus, il est important que vous sachiez ce qui se passe.”

L’année dernière, Paradox a acquis le Prison Architect IP. Le jeu avait été joué par quatre millions de personnes en juin 2019. En octobre 2019, la société a affirmé que la concurrence sur le marché des jeux PC profiterait à tous.