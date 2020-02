Parasite franchit une nouvelle étape au box-office après avoir marqué l’histoire aux Oscars

Le thriller Parasite a franchi une nouvelle étape au box-office après ses quatre victoires aux Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho

Le film a rapporté 5,5 millions de dollars supplémentaires au box-office ce week-end, poussant son décompte mondial à 204 millions de dollars, selon Variety. C’est une augmentation de 234% par rapport au week-end précédent, avant que tous les Oscars ne gagnent. Les 8,8 millions de dollars que le film a réalisés aux États-Unis seulement au cours de la semaine suivant les Oscars représentent 20% de ses ventes totales au box-office.

Parasite a maintenant gagné 44 millions de dollars aux États-Unis, les 160 millions restants provenant des marchés internationaux.

Les gagnants du prix du meilleur film voient souvent une augmentation du nombre de visiteurs au box-office après les Oscars – le livre vert de l’année dernière a vu ses ventes de billets au box-office bondir de 121% après sa victoire. L’augmentation de 234% des recettes au box-office pour Parasite au cours du week-end est la plus forte augmentation en une décennie pour un gagnant du meilleur film pour le week-end après les Oscars.

Le parasite est entré dans l’histoire aux 92e Academy Awards. Il est devenu le premier film non anglais à remporter le prix du meilleur film. Il a également remporté le prix du meilleur réalisateur, du scénario original et du film international. Les seules catégories pour lesquelles il a été nominé et n’a pas gagné étaient la conception de la production (Il était une fois à Hollywood) et le montage du film (Ford contre Ferrari).

Regardez la vidéo de GameSpot ci-dessus pour savoir quels autres films en langue étrangère vous devriez regarder.

Dans d’autres nouvelles du box-office, le film Sonic the Hedgehog a ouvert ses portes ce week-end et a établi un nouveau record pour un film de jeu vidéo.

