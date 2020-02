Parasite: l’architecte recrée le cinéma dans Les Sims 4

Parasite a balayé différentes catégories des Oscars et est devenu l’un des films qui a le plus parlé ces dernières semaines. Le travail réalisé par Bong Joon-ho se démarque pour plusieurs raisons et l’une d’entre elles est l’architecture de la maison Park, un endroit où se déroule une partie importante de l’histoire. Si vous souhaitez voir cette maison dans le monde des jeux vidéo, sachez que quelqu’un l’a déjà recréée dans Les Sims 4.

Comme ils nous le disent dans Tomatazos, la personne chargée de reproduire cette belle œuvre architecturale de Parasite était SimsKoongArchitech, un utilisateur de YouTube qui a montré son travail sur la plate-forme vidéo. Le résultat est quelque peu impressionnant, puisque la maison réalisée dans Les Sims 4 est identique à celle du film oscarisé. Tant et si bien que même une zone que nous évitons de mentionner comme étant une note sans spoilers, mais si vous avez vu Parasite vous savez ce que nous voulons dire.

Sans plus nous vous laissons avec la vidéo:

Si vous vous demandez comment quelqu’un a réussi à recréer la maison avec autant de détails, vous devez savoir que la personne responsable de cette récréation est un architecte. En fait, il a avoué qu’il utilise généralement le jeu Electronic Arts pour pratiquer ses conceptions et ses projets. Ainsi, c’est la responsabilité de quelqu’un qui a de l’expérience en architecture et en jeu.

